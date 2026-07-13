Đồng Nai cần tuyển dụng 2.148 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Ngày 13.7, thông tin từ UBND thành phố Đồng Nai cho biết hiện nay có 93/95 xã, phường và 92 cơ sở giáo dục công lập có nhu cầu tuyển dụng 2.148 giáo viên, nhân viên.

Theo thống kê cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT thành phố Đồng Nai, địa phương này hiện có 2.773 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; 39.595 giáo viên và 3.027 nhân sự hỗ trợ giáo dục trong biên chế.

Cần tuyển 1.549 giáo viên và 599 nhân viên

Theo Quyết định 3490/QĐ-UBND ngày 31.12.2025 của UBND thành phố Đồng Nai về tạm giao biên chế công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố năm 2026, ngành GD-ĐT được giao 48.451 biên chế (trong đó các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT là 7.087 biên chế; các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc cấp xã là 41.364 biên chế và 2.845 hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ).

Thành phố Đồng Nai cần tuyển 1.549 giáo viên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Số lượng biên chế sự nghiệp giáo dục đang sử dụng để tuyển dụng là 3.056 biên chế. Đến nay, có 62 cơ sở giáo dục công lập và 18 xã, phường trên địa bàn đang hoàn tất công tác tuyển dụng bổ sung 729 người (gồm 580 giáo viên và 149 nhân sự hỗ trợ giáo dục).

Hiện tại, còn 93 xã, phường và 92 cơ sở giáo dục công lập có cấp THPT, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn đang tiếp tục đăng ký nhu cầu tuyển dụng với tổng số 2.148 người (gồm 1.549 giáo viên và 599 nhân viên).

Trong đó, cấp phường xã có nhu cầu tuyển dụng 1.238 giáo viên và 472 nhân viên. Các cơ sở giáo dục công lập có cấp THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là 438 người, gồm: 311 giáo viên và 127 nhân viên.

Việc đảm bảo đủ giáo viên sẽ giúp các trường nâng cao chất lượng dạy và học ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Mây, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tiến Thành, phường Đồng Xoài, cho biết năm học 2026 – 2027, trường dự kiến có 1.430 học sinh. Hiện tại trường chỉ có 47 giáo viên, 12 cán bộ quản lý và nhân viên với 31 lớp học.

Nhằm đảm bảo theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định điều lệ trường tiểu học, trường đang đề xuất tuyển thêm 13 giáo viên. Nếu được bổ sung ngay đầu năm học mới này, trường sẽ có tổng số 60 giáo viên và có thể tổ chức lại thành 40 lớp học. Như vậy, sĩ số bình quân của 1 lớp thay vì 46 học sinh/lớp sẽ giảm xuống còn 35,7 học sinh/lớp.

"Việc đảm bảo số giáo viên theo quy định sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh; quy mô lớp học nhỏ cũng sẽ giúp giáo viên dễ dàng triển khai các hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực của các em", bà Mây chia sẻ.

Ngoài việc đảm bảo số lượng giáo viên, nhiều trường học sẽ được đầu tư thêm cơ sở, vật chất trong năm học mới ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trả lời phóng viên Thanh Niên, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết, thời gian tới, thành phố không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mà còn đảm bảo tuyển thêm số giáo viên còn thiếu.

"Hiện nay, thành phố đang thiếu hơn 2.000 giáo viên, nhân viên các lĩnh vực. Từ giờ tới cuối năm, phải tập trung tuyển cho đủ số giáo viên này. Đây là nhiệm vụ của Sở GD-ĐT, đơn vị thường trực, phải tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng này", ông Sơn nhấn mạnh.

Chất lượng giáo viên ở Đồng Nai ra sao? Theo UBND thành phố Đồng Nai, hiện nay, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở cả 4 cấp cấp học đều đạt trên 95%. Cụ thể, cấp học mầm non là 97,33%; tiểu học là 95,35%; THCS là 95,16%. Đặc biệt, cấp THPT, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là 100%. UBND thành phố Đồng Nai hiện cũng đã giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2030 có 100% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên; 100% giáo viên tiểu học, THCS đạt trình độ cử nhân.



