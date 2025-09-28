Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Cà Mau thăm gia đình bé gái bị điện giật tử vong

Ngày 28.9, ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình bé gái T.T.T (10 tuổi, ở ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ, Cà Mau). Bé T. là nạn nhân bị điện giật tử vong khi đi qua cầu Thuận Duyên.

Ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình bé gái 10 tuổi tử vong do điện giật ẢNH: G.B

Tại gia đình, ông Triều bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát quá lớn của người thân nạn nhân. Đồng thời nhấn mạnh chính quyền tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý an toàn điện, nhằm ngăn chặn những sự cố thương tâm tương tự.

Gia đình cháu T. thuộc diện khó khăn. Mẹ mất, cha mắc bệnh hiểm nghèo, 3 anh em T. sống cùng bà nội và mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 10 giờ 50 ngày 27.9, T. đi chơi cùng nhóm bạn. Khi đi bộ qua cầu Thuận Duyên ở ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng để về nhà, em bất ngờ bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây điện dài khoảng 80 m, kéo từ trụ điện số 52 (ấp Cái Cấm) vào nhà ông H. (ấp Rạch Dược). Cơ quan chức năng xác định, đoạn giữa của sợi dây được cố định vào thanh sắt giữa cầu, bị hỏng lớp cách điện.











