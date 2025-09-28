Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Cà Mau thăm gia đình bé gái bị điện giật tử vong

Gia Bách
Gia Bách
28/09/2025 16:03 GMT+7

Ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong trên cầu Thuận Duyên.

Ngày 28.9, ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình bé gái T.T.T (10 tuổi, ở ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ, Cà Mau). Bé T. là nạn nhân bị điện giật tử vong khi đi qua cầu Thuận Duyên.

Cà Mau: Phó chủ tịch MTTQ tỉnh thăm gia đình bé gái bị điện giật tử vong - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình bé gái 10 tuổi tử vong do điện giật

ẢNH: G.B

Tại gia đình, ông Triều bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát quá lớn của người thân nạn nhân. Đồng thời nhấn mạnh chính quyền tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý an toàn điện, nhằm ngăn chặn những sự cố thương tâm tương tự.

Gia đình cháu T. thuộc diện khó khăn. Mẹ mất, cha mắc bệnh hiểm nghèo, 3 anh em T. sống cùng bà nội và mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 10 giờ 50 ngày 27.9, T. đi chơi cùng nhóm bạn. Khi đi bộ qua cầu Thuận Duyên ở ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng để về nhà, em bất ngờ bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây điện dài khoảng 80 m, kéo từ trụ điện số 52 (ấp Cái Cấm) vào nhà ông H. (ấp Rạch Dược). Cơ quan chức năng xác định, đoạn giữa của sợi dây được cố định vào thanh sắt giữa cầu, bị hỏng lớp cách điện.




Tin liên quan

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong trên cầu Thuận Duyên

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong trên cầu Thuận Duyên

Trong lúc cùng bạn về nhà, bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong ngay trên cầu Thuận Duyên, thuộc xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau.

Khám phá thêm chủ đề

Điện giật Điện Giật Tử Vong an toàn điện cà mau MTTQ tỉnh Cà Mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận