Phó chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương giải quyết thiếu cát cho công trình trọng điểm

Chiều 19.3, tại phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, Trưởng ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Dương Thanh Bình cho biết, cử tri phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cát xây dựng, không đủ cung cho các công trình trọng điểm quốc gia và nhu cầu xây dựng khác làm chi phí đầu tư tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình, dự án.

Cùng đó, cử tri cũng phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Nội và một số địa phương diễn biến phức tạp.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương GIA HÂN

Từ đó, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính tiếp tục chỉ đạo bộ, ngành liên quan có giải pháp cho khai thác mỏ tạo nguồn cung, hạ giá thành để đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng khác…

Báo cáo tại phiên họp về vấn đề "cát tặc", Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, theo số liệu thống kê trong 4 năm (từ 2020 đến 2023), lực lượng công an phát hiện hơn 21.371 vụ, khởi tố 299 vụ, 434 bị can.

"Bộ Công an đang tập trung khảo sát, đánh giá, tăng cường chỉ đạo công an các địa phương về nội dung này", ông Tỏ nhấn mạnh.

Kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nhắc lại các kiến nghị về vấn đề nguồn cung cát xây dựng và tình trạng "cát tặc" tại Hà Nội và một số địa phương.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành để có các giải pháp cho khai thác mỏ, tạo nguồn cung, hạ giá thành vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm quốc gia.

Cùng đó, ông Phương lưu ý kiến nghị giải quyết tình trạng "cát tặc" ở Hà Nội và một số địa phương.

"Hôm nay có thông tin Bộ GTVT đề nghị mở rộng thí điểm sử dụng cát biển cho xây dựng sau khi thí điểm có hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu long. Đề nghị khẩn trương mở rộng để giải quyết vấn đề cát cho các công trình trọng điểm quốc gia", ông Phương nhấn mạnh.

Việc thiếu nguồn cung cát xây dựng cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là về giao thông xảy ra từ đầu năm 2023, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu long. Trước tình hình đó, việc thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án hạ tầng giao thông đã được triển khai tại một số dự án.

Đến đầu tháng 1, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành, báo cáo kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án hạ tầng giao thông trước ngày 20.1.

Mới đây, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị các địa phương tổ chức triển khai thí điểm mở rộng sử dụng cát biển làm nền đường dự án giao thông có điều kiện tự nhiên tương tự dự án thí điểm trước đó.