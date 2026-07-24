Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM: Không né tránh, đùn đẩy việc thuộc thẩm quyền

Chiều 23.7, tại UBND xã Xuân Sơn, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Sơn và xã Bình Giã nhằm đánh giá toàn diện tình hình sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ cơ sở.

Ông Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn cho biết, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng lên; kinh tế - xã hội duy trì ổn định.

Từ ngày 1.7.2025 đến tháng 5.2026, xã Xuân Sơn tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ, trong đó 91% được thực hiện trực tuyến; 99,7% hồ sơ giải quyết trước hạn; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và thanh toán trực tuyến đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 98%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Xuân Sơn vẫn còn một số khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất, liên thông các phần mềm chuyên ngành, đất đai và quy hoạch. Hiện xã còn thiếu 8/65 biên chế được tạm giao.

Xã Xuân Sơn kiến nghị TP.HCM xem xét bổ sung đủ số biên chế còn thiếu, tăng cường đào tạo và bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, nhất là những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu.

Địa phương này cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đối với gần 38 ha đất chồng lấn quy hoạch rừng phòng hộ. Xem xét điều chỉnh định hướng sử dụng khu đất trước đây được quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, lấy hơn 248 ha phát triển đô thị - dịch vụ du lịch và khoảng 78 ha xây dựng khu trung tâm xã, qua đó tạo dư địa phát triển Xuân Sơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Giã báo cáo sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Giã cho biết sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của xã từng bước ổn định, hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị và việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết hơn 99% hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 99%.

Ông Bình cũng nêu một số khó khăn, nhất là thiếu nhân lực, năng lực cán bộ chưa đồng đều và tình trạng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong khi khối lượng công việc tăng do quy mô dân số, diện tích quản lý lớn hơn sau sắp xếp. Xã Bình Giã hiện thiếu 19 cán bộ, công chức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, địa phương phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết quyết liệt, không né tránh, đùn đẩy.

Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được rà soát, tổng hợp đầy đủ, phân định rõ nội dung thuộc trách nhiệm địa phương và nội dung liên quan đến các sở, ngành để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đồng bộ, tránh kiến nghị nhỏ lẻ, rải rác.