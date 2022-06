Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhận 'Đĩa vàng Sáng tạo' Liên minh Kỷ lục Thế giới

Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên một lần nữa kiến nghị siết chặt các quy định quản lý đối với ứng dụng nội dung xuyên biên giới (OTT) do những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh văn hóa và an ninh kinh tế.