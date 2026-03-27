Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy giao nhiệm vụ cho ngành TDTT TP.HCM

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tặng hoa chúc mừng nhân Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Tham dự chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam và 50 năm Ngành TDTT TP.HCM, diễn ra tại Nhà hát TP.HCM, có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Tạ Quốc Trung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM; ông Trương Thanh Phong - Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM...

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân cho nguyên lãnh đạo cấp Sở, các bậc lão thành, tiền bối của ngành TDTT TP.HCM qua các thời kỳ

TP.HCM kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống mà còn là thời điểm khẳng định quyết tâm đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới để phát triển TDTT không chỉ vì thành tích mà còn vì chất lượng sống và tầm vóc con người Việt Nam, con người TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: "Đối với TP.HCM của chúng ta, 50 năm vừa qua là một hành trình kế thừa nỗ lực, đổi mới và bứt phá. Ngành TDTT thành phố nỗ lực giữ vai trò dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển và đóng góp tích cực vào thành tích chung của thể thao nước nhà. Nhiều thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài của thành phố đã cống hiến bằng tài năng, bản lĩnh và khát vọng chiến thắng, làm rạng danh thể thao thành phố trên đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, ngành TDTT thành phố sẽ tiếp tục phát triển, bứt phá mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng con người và nâng cao chất lượng sống của nhân dân, khẳng định vị thế thể thao TP.HCM trong lĩnh vực TDTT của cả nước".

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều điều kiện thuận lợi về quy mô, nguồn lực và hạ tầng, để ngành TDTT thành phố mạnh về phong trào, chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra chỉ đạo cho ngành TDTT TP.HCM, với 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: nâng cao chất lượng thể thao học đường; đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế thể thao; xây dựng đội ngũ nhân lực ngang tầm yêu cầu mới; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.

Bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: "Chúng ta có cơ hội vàng để xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cần chuẩn bị thật tốt để đăng cai tổ chức Đại hội thể thao thành phố và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Tôi đề nghị ngành TDTT phải chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công các sự kiện trên, đảm bảo tiêu chí văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn, ấn tượng. Đây là nhiệm vụ chính trị chuyên môn đặc biệt quan trọng, đồng thời là dịp để thành phố với vai trò là đơn vị đăng cai, khẳng định năng lực tổ chức, điều hành, trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất và hình ảnh của thành phố".

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM, xem đây là những định hướng sát thực tiễn, toàn diện, đặt ra nhiệm vụ trọng tâm cho ngành TDTT trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo ông Trần Thế Thuận, thời gian tới ngành TDTT TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao. Trọng tâm trước hết là tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục nhằm nâng cao chất lượng thể thao học đường, xác định đây là lĩnh vực chủ lực trong chiến lược phát triển lâu dài. Đối với công tác đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, ông Thuận nhấn mạnh đây là vinh dự lớn sau nhiều năm thành phố mới đảm nhận trở lại. Sở quyết tâm chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội vào cuối năm nay, bảo đảm chất lượng chuyên môn và công tác điều hành. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cũng nêu định hướng phát triển thể thao quần chúng, khẳng định nền tảng của ngành không chỉ nằm ở lực lượng vận động viên chuyên nghiệp mà còn ở phong trào rèn luyện TDTT trong nhân dân.