Lý Hoàng Nam vô địch giải pickleball của Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND TP.HCM

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế cùng VĐV Lý Hoàng Nam giành chức vô địch

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), để góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Báo Thanh Niên, Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM tổ chức giao lưu, thi đấu giải vô địch pickleball MB và Báo chí mở rộng lần thứ nhất năm 2026.

Buổi thi đấu có sự hiện diện ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; TS, thiếu tướng Phạm Văn Miên, nguyên Tổng biên tập Báo Công an nhân dân, Bộ Công an; thiếu tướng Cáp Văn Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an; ông Trương Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ; ông Phùng Tấn Hải Triều, Phó cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Tiến Dũng, Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế; đại tá Lâm Thành Sol, Phó cục trưởng Cục Ngoại tuyến Bộ Công an; đại tá Nguyễn Thành Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân; ônh Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng, Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐH Quốc gia TP.HCM; nhà báo Trần Trân Định, Phó tổng biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM; đại tá Nguyễn Phước Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tại TP.HCM; thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Bộ Công an; ông Tống Đức Thuận, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; ông Đặng Trần Quang, Trưởng phòng Thời sự VTV9... và đại diện các doanh nghiệp đồng hành.

Về phía ban tổ chức giải đấu có thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ Công chúng Ngân hàng TMCP Quân đội; đồng chí Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; thượng tá Đặng Việt Hưng, Trưởng cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM; thượng tá Nguyễn Đức Vinh, Phó trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM; thượng tá Nguyễn Thị Thu Quyên, Phó trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM.

Thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ Công chúng Ngân hàng TMCP Quân đội phát biểu tại lễ khai mạc giải

Các lãnh đạo cùng toàn thể các VĐV chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào thi đấu

Thiếu tướng Phạm Văn Miên cùng VĐV Lý Hoàng Nam

Gần 100 VĐV pickleball đến từ các cơ quan báo chí và các đơn vị trong lực lượng tranh tài

Phát biểu khai mạc giải đấu, thượng tá Chu Hải Công - Giám đốc Quan hệ Công chúng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, pickleball là bộ môn thể thao đang phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á và Việt Nam. Số lượng người chơi bộ môn này đang tăng lên qua từng năm và dần lan tỏa rộng rãi thông qua các giải đấu chuyên nghiệp. Với tốc độ phát triển nhanh, nhiều vận động viên đạt giải cao mang về vinh dự cho xã hội, đây chính là lý do mà ban tổ chức quyết định thực hiện giải đấu này.

"Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an, các cơ quan báo chí với các doanh nghiệp, tạo nên không gian giao lưu cởi mở và chân thành. Và quan trọng hơn hết, chúng ta cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng, cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái thể thao tích cực cho xã hội. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần thể thao cao thượng, quật cường, đoàn kết, các VĐV sẽ mang đến cho chúng ta những trận đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc, góp phần làm nên thành công của giải đấu", thượng tá Chu Hải Công chia sẻ.

Tại giải đấu, các màn tranh tài diễn ra sôi nổi, đầy kịch tính

Thượng tá Đặng Việt Hưng - Trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM và Thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ Công chúng Ngân hàng TMCP Quân đội trao các giải cho đôi nam

Tham dự giải thi đấu giao lưu ngày 26.3 tại TP.HCM có các lãnh đạo, các VĐV Lý Hoàng Nam, VĐV Vũ Đức Tuấn, Phú Sóc, Hiệp Mark cùng gần 100 VĐV của 40 đoàn về tham gia tranh tài. Giải đấu có 2 nội dung gồm: đôi nam và đôi nam lãnh đạo. Sau 1 ngày tranh tài hấp dẫn, giải pickleball MB và Báo chí đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Kết quả chung cuộc nội dung đôi nam lãnh đạo

Vô địch: VĐV Vũ Tiến Dũng - VĐV Lý Hoàng Nam

Á quân: Thượng tá Đặng Việt Hưng - VĐV Vũ Đức Tuấn

Đồng hạng ba: VĐV Trương Anh Tuấn - VĐV Hiệp Mark; đại tá Lâm Thành Sol - VĐV Phú Sóc.

Kết quả chung cuộc nội dung đôi nam

Vô địch: Nguyên Bảo - Văn Thơ

Á quân: Hải Long - Phúc Lâm

Đồng hạng ba: Thanh Tuấn - Đăng Đông; Công Đức - Ngọc Quảng









