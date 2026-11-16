Phó chủ tịch xã ở Gia Lai tố bị đe dọa sau vụ phạt khai thác đá

Ngày 16.11, bà Đinh Thị Hoan, Phó chủ tịch UBND xã Ia Hrú, cho biết đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Gia Lai, đề nghị xác minh việc bà bị xúc phạm, đe dọa qua điện thoại. Hiện bà đang chờ kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Khu vực khai thác đá trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt ẢNH: CTV

Theo nội dung đơn, ngày 13.6, thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế, bà Hoan cùng đoàn kiểm tra của Đảng ủy xã Ia Hrú khảo sát địa bàn nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Tại khu vực cuối làng Ring, đoàn phát hiện một vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Sau đó, bà Hoan chỉ đạo Trưởng phòng Kinh tế và Trưởng công an xã lập biên bản, thu thập chứng cứ, tham mưu Chủ tịch UBND xã xử lý vi phạm. Ngày 25.6, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú ban hành quyết định xử phạt ông T.Q.Đ (ở làng Ring, xã Ia Hrú) 45 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Toàn bộ tang vật gồm 8.000 viên đá chẻ và 2 máy khoan điện cầm tay bị tịch thu.

Bà Hoan trình bày, sau khi quyết định xử phạt được ban hành, một người đàn ông tên C. (chưa rõ họ tên đầy đủ) nhiều lần gọi vào điện thoại cá nhân của bà, sử dụng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ và đe dọa liên quan đến việc xử lý vụ khai thác đá.

Khi bà chặn số điện thoại này, người đàn ông tiếp tục gọi cho chồng bà, chửi bới, đe dọa và cho rằng chồng bà nhận tiền để "bảo kê" hoạt động khai thác đá trái phép. Bà Hoan khẳng định không có quan hệ dân sự, kinh tế hay mâu thuẫn cá nhân với người này. Bà đã lưu các file ghi âm cuộc gọi và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Công trình xây dựng trái phép trên khu đất có hoạt động khai thác đá trái phép ẢNH: TRẦN HIẾU

Trong đơn, bà Hoan đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc và áp dụng biện pháp bảo vệ người tố giác. Theo bà, những hành vi trên không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của bản thân mà còn tác động đến hoạt động công vụ, gây tâm lý e ngại cho cán bộ khi thực thi nhiệm vụ xử lý vi phạm.

Liên quan vụ việc, UBND xã Ia Hrú cho biết trên khu đất ông Đ. bị xử phạt còn có công trình xây dựng trái phép, gồm nhà lắp ghép và chuồng trại chăn nuôi. Xã đã đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai cung cấp hồ sơ, bản đồ quản lý lâm nghiệp và thông tin về chủ sử dụng đất. Khu vực này thuộc lô 13, khoảnh 7, tiểu khu 1074 do đơn vị trên quản lý.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nội dung tố giác để có căn cứ xử lý theo quy định.