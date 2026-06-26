Phó giám đốc Công an Đồng Nai giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau

Ngày 26.6, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Ban giám đốc Công an thành phố Đồng Nai...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Cà Mau đã công bố quyết định điều động đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (phải), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, chúc mừng đại tá Lê Mạnh Hùng được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều khẳng định đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác của đại tá Lê Mạnh Hùng; đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, với bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, đại tá Lê Mạnh Hùng sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Lê Mạnh Hùng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người cán bộ, đảng viên và người chiến sĩ Công an nhân dân; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển của tỉnh Cà Mau.