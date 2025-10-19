Phố thị Sài Gòn hơn 100 năm trước dưới góc nhìn bác sĩ hải quân Hungary

Ngày 19.10, tại Bảo tàng TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo tham dự và cắt băng khai mạc triển lãm ảnh Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Triển lãm trưng bày những bức ảnh do bác sĩ hải quân Hungary Dezso Bozoky chụp, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của Sài Gòn hơn 100 năm trước.

Dezso Bozoky (1871 - 1957) là một trong những nhà du hành thế giới người Hungary. Ông từng phục vụ cho hải quân Hung - Áo, 2 lần đến Đông Phương với vai trò là bác sĩ hải quân. Trên đường về nhà sau thời gian làm việc, Dezso Bozoky đến thăm lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Họ đi thuyền ngược sông Sài Gòn vào thành phố quan trọng nhất Đông Dương lúc bấy giờ là Sài Gòn.

Hơn 20 bức ảnh được trưng bày là các bản sao kỹ thuật số từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Budapest - Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Ferens Hopp cho thấy nhiều tòa nhà nổi bật hoặc một số khu vực thành phố vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Điển hình như phố Catinat (nay là đường Đồng Khởi), vườn bách thảo, Nhà hát Thành phố, tòa thị chính (nay là trụ sở HĐND - UBND TP.HCM)…

Triển lãm ảnh được tổ chức tại Bảo tàng TP.HCM, phường Sài Gòn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo (bên phải) tham dự triển lãm ảnh về đô thị Sài Gòn hơn 100 năm trước ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên (thứ 2 từ trái qua) giới thiệu đến Chủ tịch Quốc hội Hungary sự thay đổi của đô thị Sài Gòn - TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé) yên bình rợp bóng cây ẢNH: SỸ ĐÔNG

Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé hơn 100 năm trước tấp nập ghe thuyền ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tòa Thị chính Sài Gòn (nay là trụ sở HĐND - UBND TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cảnh sông Sài Gòn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bức ảnh của Bozoky Dezso chụp về một đám tang ở Sài Gòn vào năm 1909 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bạn trẻ chăm chú tham quan triển lãm ảnh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Những hình ảnh về đô thị Sài Gòn hơn 100 năm trước luôn có sức hút với người nước ngoài, họ xem để hiểu hơn về sự phát triển của TP.HCM nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhiều vị khách lớn tuổi xem triển lãm ảnh và lấy điện thoại chụp lại ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chân dung ông Bozoky Dezso, bác sĩ hải quân người Hungary ẢNH: SỸ ĐÔNG

Triển lãm ảnh diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP.HCM của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM chia sẻ những bức ảnh về Sài Gòn hơn một thế kỷ trước, khi con tàu của ông Bozoky Dezso cập bến sông Sài Gòn, đã tái hiện sinh động hình ảnh một đô thị cổ kính, những con phố rợp bóng cây, kênh rạch yên bình và nếp sống giản dị, hiền hòa của người dân.

Những hình ảnh ấy đã lưu lại dấu ấn của thời gian, giúp công chúng cảm nhận chặng đường phát triển không ngừng của TP.HCM, từ một đô thị mang dấu ấn thuộc địa đầu thế kỷ 20 trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ năng động, sáng tạo và hiện đại bậc nhất Việt Nam.