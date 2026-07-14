Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Cà Mau cần sớm khai thác hiệu quả các dự án chiến lược

Chiều 14.7, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh ngay từ bây giờ phải tính toán việc khai thác hiệu quả các dự án chiến lược đang được Trung ương đầu tư trên địa bàn.

Các dự án được đề cập gồm cảng Hòn Khoai, Cảng hàng không Cà Mau và các tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh. Theo định hướng được nêu tại buổi làm việc, Cà Mau cần hình thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo và trung tâm logistics của khu vực ĐBSCL.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với tỉnh Cà Mau ẢNH: GIA BÁCH

Phó thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Cà Mau trong tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng, đồng thời đánh giá kết quả đạt được là rất quan trọng.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại của tỉnh như tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, quy mô nền kinh tế còn hạn chế, lĩnh vực dịch vụ có xu hướng chậm lại trong thời gian gần đây. Công nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào chế biến thủy sản, giải ngân nguồn vốn còn thấp, phát triển doanh nghiệp còn khiêm tốn, trong khi hạ tầng giao thông vẫn là nút thắt đối với sự phát triển.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 ẢNH: G.B

Để thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Cà Mau có giải pháp phát triển kinh tế tư nhân; kêu gọi nhà đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Địa phương cũng cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, trong đó có Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Đối với các kiến nghị của tỉnh Cà Mau, ông Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đề nghị các bộ, ngành sớm trả lời theo hướng tháo gỡ cho địa phương. Trong đó, ông đề nghị sớm đầu tư tuyến đường đô thị kết nối Cà Mau - Bạc Liêu.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành kịch bản tăng trưởng, thành lập Ban Chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng GRDP và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai ẢNH: CTV

Theo công bố của Cục Thống kê, GRDP của Cà Mau trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 6,6%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,15%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,54%; dịch vụ tăng 7,39%.

Trước buổi làm việc, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ khảo sát hoạt động của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phú - Khánh An tại Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An; khảo sát tiến độ triển khai dự án kè chống sạt lở sông Gành Hào tại xã Gành Hào; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai tại phường Hòa Thành.