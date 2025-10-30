Phó thủ tướng nói về kiểm soát giá vàng, 'nhà đất tăng cao rất khó mua'

Sáng 30.10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về nội dung kinh tế xã hội. Đồng ý với báo cáo của Chính phủ, cơ quan thẩm tra, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) đề nghị "tri ân đặc biệt người dân Việt Nam mọi ngành, mọi nghề, mọi giới, mọi tầng lớp".

Với truyền thống "người trong một nước phải thương nhau cùng", người dân đã cùng chống chịu, chung tay góp sức để đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và tiếp tục phát triển.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) nêu ý kiến thảo luận ẢNH: GIA HÂN

Nhưng để tăng trưởng 2 con số, vị đại biểu đã trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội cho rằng sẽ phải vượt qua nhiều nguy cơ và thách thức lớn. Ông dẫn ra một nghiên cứu của Bộ KH-ĐT trước đây cảnh báo nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình đang trở thành một thách thức cực đại mà nền kinh tế phải vượt qua.

Bên cạnh đó, khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng và đặc biệt thu nhập người lao động, kể cả cán bộ công viên chức, còn thấp, một bộ phận không nhỏ còn sống dưới mong muốn tối thiểu.

"Để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nhất thiết phải chuyển đổi phương thức và mô hình tăng trưởng", ông nêu.

Trước đó, tại phiên thảo luận hôm qua 29.10, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại khi giá vàng biến động bất thường và giá nhà tăng phi mã, ảnh hưởng đến giá cả chung cũng như đời sống người dân.

Giải trình ý kiến các đại biểu, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Thành Long nhắc lại những dấu ấn tăng trưởng như năm 2025, dự kiến đạt tăng trưởng GDP khoảng 8% trở lên. Nếu tính dồn cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, trừ năm Covid-19 tăng trưởng thấp, tính chung cả nhiệm kỳ chúng ta đạt 6,3% (nhiệm kỳ trước đó 2015 - 2020 đạt 6,2%).

Đáng chú ý, các kết quả này đạt được trong bối cảnh rất khó khăn từ Covid-19, xung đột trên thế giới như chiến tranh tại châu Âu, mâu thuẫn địa chính trị ngay trong chính khu vực. Đặc biệt, chính sách thương mại kinh tế nước lớn không đoán định được.

"Gần như hệ thống nguyên tắc thương mại quốc tế hình thành từ trước đến WTO bị phá vỡ, cả thế giới phụ thuộc vào hứng chí của vài người. Điều này không đoán được, nhiều khi sách chưa dạy", Phó thủ tướng chia sẻ.

Theo ông, điều này cho thấy kết quả kinh tế xã hội mà chúng ta đạt được có sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, của Thủ tướng, các bộ ngành, địa phương, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư.

Cố gắng minh bạch hóa thị trường vàng

Chia sẻ thêm về các vấn đề cụ thể mà đại biểu quan tâm, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết, giá vàng thế giới có lúc lên đến gần 4.400 USD.

"Tôi hỏi anh Sơn, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thì nói chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng, có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu. Nhưng Trung Quốc cũng chênh lệch thế", Phó thủ tướng nêu.

Phó thủ tướng Lê Thành Long làm rõ các vấn đề đại biểu nêu ra ẢNH: GIA HÂN

Vậy lý do ở đây là gì? Theo ông, nguyên nhân do biến động địa địa chính trị, chính sách kinh tế thương mại không nhất quán, do nước lớn định hình, có quyền lớn với nền kinh tế thế giới. Trong nước cũng có vấn đề về tâm lý.

Về giải pháp, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã đặt ra, trong đó Thủ tướng Chính phủ kiên quyết yêu cầu thanh tra. Thanh tra ngân hàng "làm không nổi" thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc. Cạnh đó, tiến hành sửa đổi Nghị định 24 để bớt độc quyền vàng, đồng thời trình phương án thành lập sàn giao dịch vàng, cố gắng minh bạch hóa giao dịch.

"Hy vọng chúng ta kiểm soát được", Phó thủ tướng bày tỏ.

Ông cũng thông tin, GDP năm 2024 tầm khoảng 12 triệu tỉ đồng. Tổng giao dịch doanh số mua bán vàng 9 tháng đầu năm 2025 tầm khoảng 23.300 tỉ đồng.

"Về giá nhà đất tăng cao, biến động rất khó mua, đây là một thực tế, Chính phủ ghi nhận và đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp", Phó thủ tướng nêu.

Theo đó, Chính phủ cũng đã đưa ra một số giải pháp tổng thể sửa đổi bổ sung số quy định liên quan pháp luật đất đai, pháp luật thị trường bất động sản. Trong kỳ này sẽ trình Quốc hội nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết luật Đất đai, trong đó có vấn đề định giá.

Ngoài ra, nhà xã hội mục tiêu 1 triệu căn. Bộ Xây dựng báo cáo cho biết đã có 165 dự án đã hoàn thành tầm 117.000 căn. Tổng dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025 đạt 60% chỉ tiêu.