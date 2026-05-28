Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đã cắt giảm 55% chi phí tuân thủ

Sáng 28.5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị địa phương theo hướng kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

HĐND phải trở thành chủ thể kiến tạo phát triển

Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội và theo thẩm quyền hoàn thiện thể chế chính sách, phân định rõ hơn thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và khả năng phản ứng chính sách của địa phương.

Đặc biệt, theo Phó thủ tướng, Chính phủ sẽ hướng dẫn phát huy hơn nữa vai trò chức năng của HĐND, nhất là HĐND cấp xã.

Phó thủ tướng mong muốn HĐND phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo phát triển tại địa phương, tập trung ban hành cơ chế chính sách tiếp tục đẩy mạnh việc tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển theo thẩm quyền, mở ra dư địa phát triển mới cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn tại địa phương.

Đồng thời, phải chuyển được tư duy ban hành chính sách để kiến tạo, phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cần chú trọng hơn việc đánh giá tác động chính sách, tham vấn đối tượng chịu sự tác động, rà soát tính đồng bộ và hệ thống pháp luật và theo dõi thực hiện sau ban hành, lấy sự hài lòng và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của địa phương làm thước đo để đánh giá hoạt động của HĐND cũng như chính quyền địa phương.

Cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực hiệu quả. HĐND các cấp cần đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động trên môi trường số, phải thay đổi toàn bộ phương thức điều hành, giám sát và quyết định.

Kế đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính. "Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết, trong đó bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 697 thủ tục hành chính, 1.754 điều kiện kinh doanh và đơn giản trên 700 thủ tục hành chính, cùng đó phân cấp cho địa phương 321 thủ tục hành chính.

Kết quả đã giảm được 53% thời gian để thực hiện các loại thủ tục hành chính và giảm được khoảng 55% chi phí tuân thủ. Nếu tính như vậy, tiết kiệm bình quân mỗi năm tương ứng khoảng 2.000 - 3.000 tỉ đồng", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Giám sát phải đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư công, đất đai

Phó thủ tướng mong rằng HĐND các cấp tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương rà soát lại hệ thống thủ tục hành chính của mình để tiếp tục cắt giảm, tiếp tục điều chỉnh lại quy trình thủ tục nhằm đáp ứng được yêu cầu giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất cho người dân và doanh nghiệp.

"Đặc biệt, cần giám sát kỹ khi các thủ tục hành chính được cắt giảm và đơn giản đã đem đến được những hiệu quả cho việc thúc đẩy, kiến tạo và phát triển cho địa phương như thế nào. Đó mới là thước đo thực chất của cải cách hành chính hiện nay", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, HĐND các cấp cũng cần nâng cao năng lực giám sát thực thi chính sách gắn với kiểm soát rủi ro.

Theo Phó thủ tướng, tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi phải có năng lực quản trị rủi ro tương ứng. Hoạt động giám sát của HĐND phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển; phải chuyển từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả cuối cùng, đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ.

Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở. Giám sát không phải chỉ tập trung nêu ra những tồn tại mà phải góp phần thúc đẩy thực thi, giữ vững ổn định, tạo được nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương và đất nước.