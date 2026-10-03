Phó thủ tướng thường trực: Không để sai sót của chính quyền ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Chiều 3.10, tại phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), Công ty cổ phần Trung Nam phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn KITA tổ chức lễ tái khởi động dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường mầm non Khởi Nguyên.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Gỡ nút thắt pháp lý, tái khởi động dự án

Trước đó, ngày 2.7, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh có tên Khu đô thị sinh thái Golden Hills), do Công ty cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư.

Dự án Golden Hills được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt từ tháng 11.2008 với quy mô hơn 335 ha ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, qua rà soát, dự án đáp ứng các điều kiện theo cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường...

Dự án có quy mô hơn 335 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng. Việc được tiếp tục giao đất, cho thuê đất là bước pháp lý quan trọng để Golden Hills trở lại triển khai sau nhiều năm vướng mắc.

Một trong những công trình đầu tiên của giai đoạn mới là Trường mầm non Khởi Nguyên. Việc động thổ trường cùng thời điểm tái khởi động dự án được đơn vị phát triển xác định là bước khởi đầu trong việc hình thành hệ thống tiện ích giáo dục, phục vụ cộng đồng cư dân trong tương lai.

Theo chủ đầu tư, trong giai đoạn tới, Công ty cổ phần Trung Nam và đơn vị phát triển dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn KITA sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và hệ thống tiện ích theo quy hoạch, từng bước hình thành một khu đô thị đồng bộ tại khu vực tây bắc thành phố.

Không để cơ chế tháo gỡ trở thành rào cản

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết dự án Golden Hills được UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010. Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều thay đổi liên quan đến quy hoạch, địa giới, giao đất, nghĩa vụ tài chính và tài sản trên đất.

Theo Phó thủ tướng thường trực, thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư và tài sản.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Đà Nẵng làm lễ tái khởi động dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tinh thần xuyên suốt là kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực; xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trên cơ sở quy định pháp luật; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, qua đó khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

"Chính phủ cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc thông qua các tổ công tác để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án", Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Phó thủ tướng thường trực đánh giá việc thành phố Đà Nẵng phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức lễ tái khởi động dự án Golden Hills là dấu mốc có ý nghĩa tích cực, bước đầu cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chính phủ đánh giá cao sự quyết liệt của thành phố Đà Nẵng, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan trong quá trình tháo gỡ khó khăn cho dự án.

"Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải chuyển những cơ chế, chính sách và kết quả tháo gỡ đó thành những công trình, dự án cụ thể, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội", Phó thủ tướng thường trực nói.

Để dự án triển khai hiệu quả, Phó thủ tướng thường trực đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài; chủ động, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai.

"Nhất quyết không để cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho dự án trở thành rào cản do cách hiểu, cách thực hiện hoặc quy trình hành chính", Phó thủ tướng thường trực yêu cầu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu, chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo đó, những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền thì chính quyền phải xử lý; những vấn đề thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

"Chúng ta không để những sai sót của chính quyền làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố và hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, không để hình thành những sai phạm mới", Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó thủ tướng thường trực đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt trong việc hoàn thiện và thực hiện các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội ban hành; tiếp tục tháo gỡ các dự án còn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai.

Đối với nhà đầu tư, Phó thủ tướng thường trực yêu cầu phải khẳng định uy tín, trách nhiệm và thực hiện đúng các cam kết đã ký kết; tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; triển khai dự án bảo đảm an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với quyết tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, chắc chắn trong thời gian tới, những dự án của thành phố còn đang gặp khó khăn, vướng mắc sẽ sớm được tháo gỡ và đi vào triển khai", Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nói.