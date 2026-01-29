Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông làm Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
29/01/2026 21:05 GMT+7

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Ngày 29.1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), làm Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế làm Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đức Quế, tân Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa

ẢNH: NVCC

Ông Đỗ Đức Quế sinh năm 1981, quê tỉnh Phú Thọ, có trình độ chuyên môn tiến sĩ sinh học. Ông Đỗ Đức Quế xuất thân là giáo viên bậc THPT, sau đó công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ và Bộ GD-ĐT. 

Như vậy, sau gần 1 năm khuyết chức danh giám đốc, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có giám đốc mới. 

Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa trước đó là ông Trần Văn Thức, người được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 3.2025. Tuy nhiên, sau đó ông Thức bị khởi tố và đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Trong thời gian gần 1 năm khuyết giám đốc, ông Tạ Hồng Lựu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, được UBND tỉnh Thanh Hóa giao quyền giám đốc cho đến nay.

Tin liên quan

Thanh Hóa chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10

Thanh Hóa chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10

Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã quyết định chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Khám phá thêm chủ đề

ông đỗ đức quế sở giáo dục và đào tạo thanh hóa bổ nhiệm Tân giám đốc Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận