Phối hợp xuyên biên giới cứu du khách người Việt bị đột quỵ nặng tại Thái Lan

Ngày 28.7, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết vừa thực hiện phối hợp xuyên biên giới cứu sống du khách người Việt đột quỵ nặng khi đang đi du lịch tại Thái Lan.

Trước đó, bệnh nhân T.Đ.T (25 tuổi, ở TP.HCM) đang đi du lịch tại Thái Lan thì bất ngờ ngã quỵ và lên cơn co giật. Anh được đưa vào bệnh viện địa phương và được xác định có đột quỵ nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền (một dạng đột quỵ thảm họa có thể diễn tiến xấu nhanh).

Dù đã được bệnh viện tại Thái Lan can thiệp lấy huyết khối kịp thời nhưng bệnh nhân vẫn đối diện với tình trạng nguy hiểm do di chứng yếu liệt sau đột quy, viêm phổi nặng, phụ thuộc máy thở hỗ trợ hô hấp kéo dài.

Giữa nỗi lo xa xứ, thân nhân bệnh nhân có nguyện vọng quay trở về Việt Nam để tiếp tục điều trị, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiếp nhận nhiệm vụ này và trao đổi chuyên môn với bệnh viện ở Thái Lan. Tình trạng bệnh nhân còn rất nặng nề, các bác sĩ lên phương án vận chuyển bệnh nhân từ Thái Lan về Việt Nam qua đường hàng không.

Bệnh viện Nhân dân 115 là nơi điều trị đột quỵ chuyên sâu tại TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng an ninh sân bay tại Tân Sơn Nhất, bệnh nhân được nhanh chóng tiếp đón và vận chuyển về Bệnh viện Nhân dân 115, có sự phối hợp của Trung tâm Cấp cứu 115.

Tiếp nối với những thông tin chuyên môn đã được bàn giao từ bệnh viện ở Thái Lan, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhân dân 115 đã lên kế hoạch chăm sóc chu đáo cho người bệnh trong giai đoạn phụ thuộc máy thở. Đồng thời kết hợp với điều trị nhồi máu não dưới sự tham vấn của chuyên gia đột quỵ của bệnh viện..

Sau 5 ngày nỗ lực của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản để thở tự nhiên. Bệnh nhân được chuyển tới Khoa Bệnh lý mạch máu não để tiếp tục điều trị phục hồi.

Hiện bệnh nhân đã xuất viện và đang trong quá trình phục hồi chức năng tại TP.HCM.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 nhấn mạnh, ca bệnh trên là một minh chứng cho nỗ lực không ngừng của bệnh viện trong việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, không chỉ ở TP.HCM, mà còn trong phạm vi cả nước, thậm chí là ngoài biên giới Việt Nam như tình huống nêu trên.