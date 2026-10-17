Phòng trọ ngập nước ở TP.HCM, nữ công nhân mất số tài sản bằng 2 tháng lương

Nước ngập rút, nhiều người dân tại phường Thủ Đức (TP.HCM) bắt đầu tính toán lại những khoản thiệt hại sau trận ngập nước. Tủ lạnh, máy giặt ngâm nước hư hỏng khiến không ít người mất khoản tiền bằng khoảng 2 tháng lương, người dân phải tự mua vật liệu chắn cửa để chủ động phòng ngừa cho những đợt mưa tới.

Nhiều dãy phòng trọ ở phường Thủ Đức nước ngập đến nửa ngày mới rút hết ẢNH: NI NA

Sống chung với ngập

Sau khi nước rút, căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm 114 đường số 11 (phường Thủ Đức) của gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi) chỉ còn lại những mảng tường bong tróc lốm đốm bùn đất. Đợt mưa lớn vừa qua, nước dâng nhanh, tràn vào nhà và dâng cao tới 70 cm. Trong không gian chật hẹp, những món đồ đạc chắt chiu mới mua được chưa kịp kê cao đã chìm nghỉm trong nước suốt hơn nửa ngày.

Người dân thông cống để nước rút nhanh hơn ẢNH: NI NA

Đối với chị Thủy, mỗi tài sản đều phải tích góp trong thời gian dài mới mua được. Nhìn đồ đạc đã hỏng hoàn toàn sau khi ngâm nước, chị Thủy không giấu nổi sự bàng hoàng: "Tủ lạnh mua 11 triệu, máy giặt 13 triệu, thêm cái bình lọc nước tốn cả triệu tiền sửa. Tính ra bằng 2 tháng lương đi làm công nhân của tôi".

Thực tế, căn trọ của chị Thủy vốn thấp hơn mặt đường 10 cm, biến nơi đây thành "rốn nước" mỗi khi đất trời đổ mưa. Gần 7 năm thuê trọ là chừng ấy thời gian gia đình chị sống trong cảnh thấp thỏm chống ngập. Cách đây vài tuần, gia đình chị đã quyết định gom góp 6 triệu đồng để nâng nền phòng trọ lên 12 cm với hy vọng phòng sẽ không bị ngập nữa.

Chị Thuỷ phải kê tủ lạnh, ghế sô pha lên cao khoảng hơn nửa mét sau trận ngập khiến nhiều đồ hư hỏng ẢNH: NI NA

Chị Thủy làm công nhân tại khu chế xuất Linh Trung với mức lương vỏn vẹn khoảng 12 triệu đồng/tháng. Chồng chị chạy xe công nghệ, thu nhập bấp bênh theo từng chuyến xe ngày nắng ngày mưa.

Trong khi đó, gia đình phải chi khoảng 7 - 8 triệu đồng tiền học cho 2 con nhỏ, 3 triệu đồng tiền thuê trọ, chưa kể ăn uống và các khoản sinh hoạt hằng ngày. Thu nhập của vợ chồng chị chủ yếu dùng để trang trải cuộc sống, khoản dành dụm không đáng kể. Vì vậy, sau khi vừa bỏ tiền nâng nền phòng trọ, việc phải mua lại đồ đạc hư hỏng do ngập khiến gia đình càng thêm chật vật.

Nền phòng trọ đã nâng lên 12 cm so với nền cũ nhưng chị Thuỷ không ngờ nước tràn vào nhà lại cao "kỷ lục" ẢNH: NI NA

Không chỉ thiệt hại nặng nề về tài sản, cuộc sống của gia đình chị còn rơi vào cảnh sinh hoạt chắp vá, tạm bợ. Sau mỗi lần ngập, họ lại phải di tản tìm chỗ ở tạm, rồi quay về dọn dẹp lớp bùn đất hôi hám. "Trước đây nước dâng chậm, chồng tôi còn tranh thủ chạy về kê đồ. Đợt này nước dâng quá nhanh, không kịp trở tay...", chị Thủy chia sẻ.

Thiệt hại mấy chục triệu đồng

Nếu gia đình chị Thủy đã nhiều năm tìm cách chống ngập thì với một số người thuê trọ khác, nước tràn vào nhà là tình huống chưa từng gặp. Họ vốn chỉ chứng kiến nước ngập ngoài đường, không nghĩ có ngày nước dâng cao bên trong phòng, buộc phải tìm cách ứng phó ngay giữa đêm.

Tại hẻm 84 đường số 11 (phường Thủ Đức), chị Phạm Thị Vui (36 tuổi), người đã thuê trọ ở đây khoảng 7 năm vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại đêm nước tràn vào nhà.

Đồ đạc ở phòng trọ chị Vui vẫn còn ngổn ngang, tủ lạnh được kê cao lên cả mét ẢNH: NI NA

Căn trọ chị Vui thuê có nền cao hơn mặt đường khoảng 30 cm. Suốt nhiều năm sống tại đây, mỗi đợt mưa lớn nước cũng chỉ dâng ngoài đường chưa bao giờ chạm đến thềm nhà. Vì vậy, chị Vui chưa từng có kinh nghiệm ứng phó khi phòng trọ bị ngập nước.

Trận ngập làm thiệt hại nhiều tài sản tích góp. "Hai chiếc xe máy bị ngập sâu làm tốn khoảng 6 triệu đồng sửa chữa. Bộ sofa trị giá 8,5 triệu đồng ngâm nước hư hỏng hoàn toàn đành phải bỏ đi; bàn làm việc 3 triệu đồng bị ngâm nước không dùng được nữa", chị Vui liệt kê thiệt hại sau trận ngập.

Tính sơ bộ, tổng thiệt hại tài sản đã lên tới khoảng 18 triệu đồng. "Ở đây ngần ấy năm, chưa bao giờ nghĩ nước lại dâng cao và tràn vào phòng như vậy", chị Vui ngậm ngùi.

Chị Vui mua vật liệu để tự làm tấm chống ngập ở trước cửa phòng trọ ẢNH: NI NA

Cách phòng trọ chị Vui không xa, ông Phan Thanh Dũng (57 tuổi) đang tát nước và dọn bùn đất còn đọng lại trong một căn phòng cho thuê. Người thuê phòng hiện đi làm công trình ở nơi khác, còn ông Dũng ở lại trông coi.

Từ khoảng 5 giờ sáng, ông bắt đầu thu dọn, sắp xếp lại những gì còn có thể sử dụng. Nước rút chưa hết, bùn đất vẫn bám trên nền. Nước dâng cao làm các thiết bị, đồ đạc bị ngâm và hư hỏng.

Ông Dũng tát nước, dọn bùn đất trong phòng trọ sau đợt ngập, nhiều vật dụng bên trong bị hư hỏng ẢNH: NI NA

Ông Dũng ước tính tổng thiệt hại khoảng gần 11 triệu đồng, trong đó tủ lạnh khoảng 5 triệu đồng, nệm hơn 2 triệu đồng, máy giặt hơn 4 triệu đồng, chưa kể quạt và những vật dụng khác. "May còn kịp đưa được chiếc ti vi và máy tính lên cao, nếu không, thiệt hại có thể còn nhiều hơn", ông Dũng nói.

Đồ đạc ngổn ngang, ông Dũng phải mất 2 ngày để dọn ẢNH: NI NA

Sau đợt ngập nước, bên cạnh việc sửa chữa, thay mới những vật dụng hư hỏng, người dân còn phải tính cách ngăn nước tràn vào nhà khi mưa lớn trở lại. Với những gia đình thu nhập chủ yếu dùng để trang trải sinh hoạt, các khoản chi đó có thể là gánh nặng khiến người lao động chật vật hơn.