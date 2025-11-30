Phóng viên Thanh Niên tác nghiệp ở tâm lũ: Liên tiếp những tin nhắn 'nhờ vả' từ TP.HCM

Đường bay thẳng từ TP.HCM đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị hủy chuyến vì thời tiết xấu, nhóm phóng viên Thanh Niên lập tức thay đổi kế hoạch, đổi sang chuyến sớm nhất về sân bay Phù Cát (Gia Lai). Sau đó, chúng tôi đi cùng nhóm cứu hộ cứu nạn hồ Ghềnh Chè (Thái Nguyên) trên chuyến xe đặc biệt chở hàng tấn hàng cứu hộ, cứu trợ lao thẳng vào vùng tâm lũ.

Những tin nhắn từ TP.HCM…

Tuyến quốc lộ 1D đến 1A, tuyến đường huyết mạch hướng từ Gia Lai (Bình Định cũ) về "rốn lũ" ở Đắk Lắk bị kẹt xe nghiêm trọng hàng chục km từ đoạn qua phía nam đèo Nại, phải nhờ sự nỗ lực và một chút may mắn khi được lực lượng CSGT địa phương hỗ trợ, nhóm phóng viên Thanh Niên và đoàn cứu hộ mới có mặt tại rốn lũ vào đêm 20, rạng sáng ngày 21.11, khi lũ dữ còn vây kín tứ bề Phú Yên cũ.

Phóng viên Thanh Niên có mặt tại Đắk Lắk vào những ngày lũ còn dâng cao tứ bề ẢNH: ĐỨC TƯ

Từ đây, những bài viết trên Báo Thanh Niên tường thuật trực tiếp từ vùng tâm lũ Đắk Lắk nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc. Ngay sau đó, nhóm phóng viên liên tục nhận được nhiều tin nhắn từ độc giả ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành, mong chúng tôi làm cầu nối để hỗ trợ sớm nhất, kịp thời nhất cho các trường hợp đặc biệt khó khăn ở vùng tâm lũ.

"Em ơi! Chị gửi cho em một chút tấm lòng, em chuyển đến các gia đình ở vùng lũ em đi qua đang gặp khó khăn được không? Nếu em thấy có những trường hợp cần hỗ trợ thêm, em cứ nhắn chị", tin nhắn từ chị T.M.H, chủ một thương hiệu bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM gửi trong đêm khiến chúng tôi xúc động vì nghĩa tình của người dân TP.HCM, của người Việt Nam, của tình nghĩa đồng bào.

Hay dòng tin nhắn đầy tình cảm của chủ một đại lý vé số ở TP.HCM khiến chúng tôi cứ nhớ mãi: "Chào anh! Bên anh có nhóm nào ủng hộ bà con ngoài đó không anh. Giờ mình cùng nhiều anh em có góp được chút ít, có bao nhiêu ủng hộ bấy nhiêu mong anh chuyển đến bà con giúp".

Phóng viên Thanh Niên vừa tác nghiệp, vừa làm nhiệm vụ kết nối "gửi tấm lòng" từ TP.HCM cũng như các tỉnh thành đến bà con vùng lũ ẢNH: CAO AN BIÊN/HUY ĐẠT

Tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một trong những vùng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lịch sử vừa qua, phóng viên đã làm cầu nối cho nhiều người dân ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành như Đà Nẵng, Quảng Trị… gửi "chút tấm lòng" đến bà con chịu những thiệt hại nặng nề do lũ vượt qua nỗi đau, tái thiết lại cuộc sống.

Hành lá từ TP.HCM đến… tô phở ở tâm lũ Trong hành trình tác nghiệp, nhóm phóng viên cũng ấn tượng với câu chuyện của một quán phở nằm trên đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) đãi những phần ăn miễn phí cho các đoàn cứu trợ từ khắp nơi đổ về. Đó là quán phở của Nguyễn Viết Dũng (34 tuổi) và vợ, chị Trương Thị Tường Vi (26 tuổi). Thời điểm lũ dâng, dù quán ở khu vực trung tâm không chịu quá nhiều thiệt hại như bà con vùng trũng song vẫn bị thiếu nước sạch để nấu ăn và rau, gia vị. Anh Dũng đã nhờ một người bạn thân thiết, là anh Đinh Lê Văn Thân, sống và làm việc ở TP.HCM tiện đường đã mang hành lá đến Đắk Lắk để làm gia vị cho tô phở. Anh chủ cười nói chính nhờ tình cảm và sự hỗ trợ đó mà tô phở trở nên thơm hơn, ngon hơn phục vụ cho các nhà hảo tâm.

Anh Đinh Lê Văn Thân (giữa) là người mang hành lá từ TP.HCM ra Đắk Lắk để "thêm gia vị" cho tô phở đãi các đoàn cứu trợ đến vùng lũ ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Làm sao nói hết lời cảm ơn!"

Chúng tôi trích hơn 1 triệu đồng từ phần tiền hỗ trợ của chị T.M.H gửi đến gia đình ông Nguyễn Văn Cường, sống ở thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk. Ngày lũ dữ, nước dâng cao lên gần tới nóc nhà, gia đình ông bị thiệt hại nặng nề khi mất 4 con bò, toàn bộ số lúa dự trữ trong nhà đều bị nhấn chìm, nhiều tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước.

"Không biết làm sao để nói hết lời cảm ơn. Sự giúp đỡ nào với gia đình tôi cũng như bà con ở đây thời điểm này đều vô cùng quý giá. Biết ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gửi đến cho chúng tôi. Không dễ để gây dựng đàn bò, làm ra hạt lúa, giờ mất nhiều quá, chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu", ông Cường và vợ xúc động.

Tương tự, ông Trần Văn Quang (70 tuổi), người thương binh loại 2 có con mắc chứng down và chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ bà con ở TP.HCM cũng như khắp mọi miền Tổ quốc.

Bà con ở xã Hòa Thịnh mừng rỡ khi thấy xe hàng cứu trợ từ bà con khắp mọi miền Tổ quốc ẢNH: CAO AN BIÊN

Những đoàn xe mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm từ TP.HCM và các tỉnh thành đến với bà con vùng lũ ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau lũ, nhà ông Quang mất trắng, thậm chí chiếc bàn thờ trong nhà cũng trống trơn vì đồ thờ cúng đều đã trôi theo dòng nước dữ. Tuy nhiên, người thương binh cũng xúc động nói rằng ông và các con còn sống, còn được nhìn thấy nhau là điều may mắn.

Trong gần 10 ngày tác nghiệp ở tâm lũ, chúng tôi vô cùng xúc động với hình ảnh khắp mọi nẻo đường ở Phú Yên cũ, những chuyến xe chở hàng tấn nhu yếu phẩm từ khắp mọi miền đất nước như TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Huế, Gia Lai… đến với bà con.

Hình ảnh những người dân sau lũ cùng nhau nhận quà cứu trợ, từ quần áo, thực phẩm, nước sạch, thuốc men… trong niềm vui, cảm thấy được san sẻ và động viên khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng.