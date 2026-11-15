'Photobooth nghĩa tình' tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở TP.HCM

Trước máy chụp ảnh photobooth, lãnh đạo và các đại biểu cùng mỉm cười, tạo dáng để lưu lại khoảnh khắc chung vui. Những cử chỉ thân tình mang đến nét gần gũi cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 8.



Ngày hội diễn ra sáng 15.11 tại Trường tiểu học Lê Văn Sỹ, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình".

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cùng các đại biểu trải nghiệm chụp photobooth tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Tham dự có thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM; đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo địa phương và người dân.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, cho biết chụp ảnh photobooth là hoạt động mới để người dân trải nghiệm tại ngày hội. Ảnh sau khi in có thêm khẩu hiệu về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tấm ảnh lưu lại gương mặt, nụ cười của người tham dự, đồng thời mang theo lời nhắn về sự gắn bó trong cộng đồng. Khi ngày hội khép lại, kỷ niệm ấy có thể theo người dân về nhà, nhắc nhớ một dịp gặp gỡ, chung vui cùng hàng xóm.

Người dân nghe tuyên truyền về phòng chống ma túy ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh góc chụp ảnh, phần hội có nhiều hoạt động khác như: xin chữ ông đồ, giao lưu cờ tướng, gian hàng phụ nữ khởi nghiệp, triển lãm sách và trang phục dân tộc. Ngoài ra, "bữa cơm Đại đoàn kết" là dịp để bà con quây quần, trò chuyện.

Sự gắn bó ở khu phố 8 còn được vun đắp qua những bữa cơm sẻ chia, phần quà hỗ trợ người khó khăn và công việc chung trong từng tuyến hẻm.



Theo Ban Công tác Mặt trận khu phố 8, năm 2026, địa phương vận động các nhà hảo tâm trao 125 phần quà, trị giá 25 triệu đồng, chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn và người dân tại các khu nhà trọ.

Bữa cơm trưa hỗ trợ người khó khăn được tổ chức 2 lần mỗi tháng, kinh phí 3 triệu đồng mỗi lần. Khu phố cũng trao 100 phần quà dịp Trung thu và Quốc tế thiếu nhi, tổng kinh phí 4 triệu đồng; vận động 1.462 người tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THÚY LIỄU

Hưởng ứng phong trào "Tân Sơn Hòa muôn sắc hoa", người dân cùng dọn vệ sinh, thu gom rác, trồng và chăm sóc hoa. Khu phố đăng ký xây dựng các hẻm 309, 353 xanh, sạch, đẹp, an toàn; hệ thống đèn tại hẻm 343 được thay thế.

Ban Công tác Mặt trận mong người dân tiếp tục góp ý, cùng tham gia và giám sát những công việc chung của khu dân cư.

Tại ngày hội, phường Tân Sơn Hòa biểu dương 13 gia đình văn hóa tiêu biểu, 2 gương người tốt, việc tốt; trao học bổng cho học sinh, tặng quà các gia đình khó khăn.