Phù hiệu hết hạn 8 ngày vẫn lưu thông: Tài xế, chủ xe bị phạt 28 triệu đồng

Ngày 30.10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe tải và chủ phương tiện do sử dụng xe có phù hiệu kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 29.10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT phát hiện tài xế H.V.T (48 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) điều khiển xe tải biển số 50H - 200.xx có phù hiệu kinh doanh vận tải đã hết hiệu lực.

Với hành vi điều khiển xe có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng, tài xế bị lập biên bản vi phạm hành chính theo điểm c khoản 6 điều 21 Nghị định 168/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Khung tiền phạt đối với tài xế là 5 - 7 triệu đồng, mức trung bình 6 triệu đồng.

Tài xế điều khiển xe kinh doanh vận tải nhưng phù hiệu đã hết hạn ẢNH: C08

Không chỉ tài xế, chủ phương tiện là một công ty cho thuê tài chính tại TP.HCM cũng bị CSGT lập biên bản về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định nêu trên.

Theo điểm đ khoản 11 điều 32 Nghị định 168/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP, chủ phương tiện thuộc trường hợp này bị phạt từ 20 - 24 triệu đồng, mức trung bình 22 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến đối với tài xế và chủ phương tiện là 28 triệu đồng.

Phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hạn, tài xế cần lưu ý gì?

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, các tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải cần thường xuyên kiểm tra thời hạn của phù hiệu, giấy phép vận tải trên xe và thông tin trên hệ thống dữ liệu quản lý trước khi đưa phương tiện hoạt động.

Đặc biệt, phương tiện có phù hiệu hết hiệu lực hoặc đang trong thời gian bị tước, thu hồi phù hiệu được xem là không đủ điều kiện kinh doanh vận tải.

Ngay cả khi đang làm thủ tục gia hạn phù hiệu, đơn vị vận tải cũng không được đưa phương tiện vào hoạt động khi phù hiệu chưa có hiệu lực.

Đội 6 cho biết đang tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc theo chỉ đạo của Cục CSGT. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung vào những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt đối với phương tiện kinh doanh vận tải.

CSGT khuyến cáo tài xế chấp hành hệ thống biển báo và các quy định về giao thông khi lưu thông trên cao tốc; đồng thời chủ động kiểm tra đầy đủ điều kiện hoạt động của phương tiện để tránh bị xử phạt.