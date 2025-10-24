Phụ nữ tạo ra 'mùa vàng' cho nông nghiệp

Ngày 23.10, tại TP.Cần Thơ, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo "Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt" với thông điệp Gieo yêu thương - Gặt thành công. Tham dự hội thảo có 140 nữ nông dân tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành ĐBSCL như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Hội thảo nhằm chia sẻ những kiến thức bổ ích cho phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp ẢNH: THANH DUY

Theo thống kê, phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động nông nghiệp, tương đương hơn 12 triệu người. Ở các vùng nông thôn, gần 63% lao động nữ vẫn đang gắn bó với nông nghiệp. Họ không chỉ là người lao động mà còn là người quản lý kinh tế hộ gia đình, gìn giữ tri thức bản địa, nuôi dưỡng thế hệ tương lai và là cầu nối văn hóa của cộng đồng làng quê.

PGS-TS Nguyễn Duy Cần, bộ môn kinh tế phát triển, ĐH Cần Thơ, đánh giá phụ nữ đã và đang có đóng góp quan trọng trong việc thay đổi nhận thức cộng đồng về vai trò của mình trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại khu vực nông thôn, khoảng 25% phụ nữ tham gia quản lý các HTX nông nghiệp và 39% chủ thể OCOP là nữ giới. Đáng chú ý, phụ nữ không chỉ làm nông mà còn thay đổi cách làm nông. Họ trở thành những người đóng vai trò tiên phong trong trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế xanh, sử dụng tài nguyên hợp lý và thân thiện với môi trường.

Phụ nữ ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong việc quản lý các HTX nông nghiệp và sản phẩm OCOP ẢNH: THANH DUY

Tuy nhiên, trong bức tranh nông nghiệp, phụ nữ vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Ở nhiều nơi, họ còn gặp khó khăn trong việc sở hữu ruộng đất, sử dụng công nghệ, chưa được ghi nhận xứng đáng, ít tiếng nói trong các quyết định sản xuất. Điều thấy rõ là phụ nữ có ít cơ hội hơn nam giới trong việc tham gia các chương trình đào tạo về kỹ thuật, quản lý hoặc tiếp cận môi trường.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, cho rằng phụ nữ là linh hồn của nông nghiệp Việt Nam. Bởi họ không chỉ tạo ra mùa vàng mà còn gieo vào đất niềm tin, sự kiên cường và tình yêu thương. Khi họ được trao quyền, được học hỏi và được trân trọng nhiều hơn, cả cộng đồng sẽ cùng phát triển. Hội thảo lần này là dịp tôn vinh, chia sẻ vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời, khẳng định cam kết của Syngenta trong việc trao quyền, nâng cao năng lực và cải thiện đời sống của phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo ẢNH: THANH DUY



Hội thảo đã tập trung thảo luận việc trao quyền cho phụ nữ nông thôn trên ba khía cạnh cốt lõi: kiến tạo tư duy và bản lĩnh mới, ứng dụng tri thức và công nghệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Các phiên thảo luận và tọa đàm được dẫn dắt bởi các chuyên gia nông nghiệp, cơ quan quản lý, bác sĩ dinh dưỡng, đại diện Hội LHPN, nhằm giúp các nữ nông dân từng bước vươn lên trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững.