Phú Quốc đề xuất đầu tư 925 tỉ đồng xây dựng đường nhánh kết nối bãi biển

Ngày 23.6, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đang xem xét báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường nhánh kết nối từ đường Trần Hưng Đạo xuống bãi biển khu vực Bà Kèo - Cửa Lấp.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí dự kiến hơn 925 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách đặc khu.

Dự án dựng các tuyến đường nhánh kết nối từ đường Trần Hưng Đạo xuống bãi biển khu vực Bà Kèo - Cửa Lấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách dễ dàng tiếp cận không gian biển công cộng

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa trục đường Trần Hưng Đạo và tuyến đường ven biển. Việc đầu tư này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như du khách dễ dàng tiếp cận không gian biển công cộng, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đề xuất, dự án sẽ đầu tư xây dựng mới 5 tuyến đường giao thông kết nối xuống biển với tổng chiều dài khoảng 1.754 m. Quy mô xây dựng bao gồm đồng bộ hệ thống nền mặt đường, vỉa hè, hào kỹ thuật, chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông. Cụ thể, các tuyến đường số 02, 07, 11, 12 đến 13 có chiều dài từ 220 - 570m, chiều ngang mặt đường và vỉa hè được thiết kế thông thoáng theo quy hoạch được duyệt.

Trong cơ cấu tổng mức đầu tư hơn 925 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với hơn 858 tỉ đồng; chi phí xây dựng khoảng 53,7 tỉ đồng, phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Theo lộ trình, dự án trình UBND đặc khu Phú Quốc phê duyệt trong năm 2026. Nếu được thông qua sẽ tiến hành đo đạc, kiểm tra thu thập thông tin lập phương án bồi thường, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế, phê duyệt phương án bồi thường trong năm 2027. Năm 2028, sau khi phê duyệt phương án bồi thường, sẽ giải phóng mặt bằng, đấu thầu và thi công xây dựng. Dự án triển khai năm 2029, đến năm 2030 nghiệm thu đưa vào sử dụng.





