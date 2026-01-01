Phú Quốc, Gia Lai tưng bừng đón chuyến bay 'xông đất' đầu năm

Đúng 1 giờ ngày 1.1, chuyến bay mang số hiệu 7C2355 từ Busan (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ngay tại khu vực ga đến, đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã dành sự đón tiếp nồng hậu, cùng những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các hành khách.

Những vị khách Hàn Quốc đầu tiên 'xông đất' tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc rạng sáng 1.1 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Đặc biệt, đoàn khách "xông đất" còn nhận được quà tặng là các voucher trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), với giá trị 1 triệu đồng/khách.

Chị Kim Min-soo (Hàn Quốc) hào hứng chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi đến Phú Quốc. Chúng tôi rất bất ngờ khi vừa bước xuống máy bay đã nhận được lời chúc và quà năm mới từ Cảng hàng không. Tôi thấy vui và rất hào hứng với chuyến đi đầu năm của mình".

Sự kiện đón khách "xông đất" diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc vừa khép lại một năm du lịch tăng trưởng ngoạn mục. Năm qua, Phú Quốc ước đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, mang về doanh thu kỷ lục gần 44.000 tỉ đồng (tăng hơn 100% so với cùng kỳ). Trung bình, mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay đến đảo, với gần 50% là các chuyến bay quốc tế.

Tương ứng với đà tăng trưởng của điểm đến, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến đạt khoảng 8 triệu lượt năm 2026.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ này, đặc biệt từ thị trường Hàn Quốc, được thúc đẩy bởi hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí ngày càng hoàn thiện tại Nam đảo, cùng mạng lưới hàng không mở rộng. Đáng chú ý, sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways với vị thế hãng hàng không lấy Phú Quốc làm tâm điểm đã góp phần quan trọng giúp việc kết nối đến đảo ngọc trở nên thuận tiện với chi phí tối ưu hơn.

Thông tin từ Sun Group cho biết thêm, chiều 1.1, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức được chuyển giao vận hành cho Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC), thuộc Tập đoàn Sun Group. Đây được xem là cột mốc chiến lược, hứa hẹn tạo ra cú hích mạnh mẽ, không chỉ cho đặc khu kinh tế Phú Quốc mà còn cho sự phát triển dài hạn của tỉnh An Giang trong kỷ nguyên mới.

Trong khi đó, tại miền Trung, ngày đầu tiên của năm 2026, Gia Lai đón nhiều du khách "xông đất" đầu năm trên chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại Cảng hàng không Phù Cát vào sáng 1.1.



ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chuyến bay nội địa mang số hiệu VN1392 của hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 5 giờ 55, hạ cánh tại Cảng hàng không Phù Cát lúc 6 giờ 50, chở theo 185 hành khách. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, các du khách đã được Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai chào đón trong không khí vui tươi, nồng ấm của ngày đầu năm mới.

Sau lễ chào đón, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuyến xe đưa du khách tham quan một số điểm đến nổi tiếng tại Quy Nhơn, mở đầu cho hành trình trải nghiệm du lịch đầu năm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, năm 2026, Gia Lai được Bộ VH-TT-DL thống nhất chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển toàn diện cho ngành du lịch địa phương.

"Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng; qua đó thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo đột phá cho ngành du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh phấn đấu đón khoảng 15 triệu lượt khách, đạt doanh thu 35.000 tỉ đồng trong năm 2026", bà Chung thông tin.