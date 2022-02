Phú Quốc 'hot' nhất mùa du lịch Tết

Dồn dập khách tới, khách sạn "cháy" phòng

Cách Tết gần 7 ngày mới chốt được lịch, gia đình anh Thanh, chị Linh (Hà Nội) tiếc hùi hụi vì lên chương trình đi Phú Quốc du xuân đầu năm nhưng gọi tới khách sạn nào cũng đã báo hết phòng. Kế hoạch du lịch Phú Quốc đã được lên từ đầu năm 2021 nhưng do đúng đợt bùng dịch, tour đảo Ngọc Ngọc nhà chị Linh đành phải tạm hoãn. Vé máy bay vẫn còn, cộng thêm trước tết, loạt điều kiện xét nghiệm, di chuyển được nới lỏng, hai anh chị chắc mẩm sẽ có chuyến du xuân tuyệt vời sau 1 năm Covid-19 cùm chân.

"Gọi hỏi mà mấy khu resort, khách sạn báo full phòng hết. Nhà tôi tính chuyển qua ở homestay nhưng cũng không có luôn. Ở nhà nghỉ hay khu nào thấp cấp quá thì cũng không muốn vì còn lo dịch. Thôi thì đành chờ tới hè vậy. Mà muốn hè đi được chắc cũng phải đặt trước từ bây giờ. Thật ra nhà tôi đi Phú Quốc 2 lần rồi nhưng giờ thấy có thêm nhiều khu vui chơi mới ở Hòn Thơm, bọn trẻ con thích lắm. Mấy khu check-in Địa Trung Hải cũng mới. Thấy nhiều người chụp hình đẹp quá, phải đi lại cho biết." - chị Linh nói.

"Từ 26 - 27 tết, các khách sạn tại Phú Quốc đã xôn xao hết phòng. Tôi về quê nghỉ tết mà lúc nào điện thoại cũng kè kè bên mình. 1 giờ sáng vẫn có khách gọi hỏi đặt phòng. Phú Quốc mùa này quá "hot" - đại diện Maxbooking (Đại lý khách sạn trực tuyến) chia sẻ với Thanh Niên sáng mùng 4 Tết.

Theo vị này, Phú Quốc là 1 trong những tuyến có lượng khách không quá thuyên giảm so với thời điểm trước dịch. Từ khoảng 28 - 29 tháng Chạp, khách đã bắt đầu check-in tại các khách sạn khá đông. Nghĩa là nhiều gia đình chọn Phú Quốc là nơi đón giao thừa, chào năm mới. Liên tiếp sau đó, từ mùng 1 tháng Giêng, khách vào liên tục. Hàng loạt khách sạn báo hết phòng, trải dài từ phân khúc 3 - 5 sao. Đáng chú ý, đến thời điểm này, cũng còn rất nhiều gia đình có nhu cầu đặt phòng. Một số khách sạn tăng giá 100% so với bình thường nhưng khách cũng sẵn sàng chấp nhận.

Thống kê từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết: Từ 31.1 - 6.2 (tức 29 đến mùng 6 Tết Nhâm Dần), cảng này đón tổng cộng 368 chuyến bay. Riêng 2 ngày mùng 2 - mùng 3, Phú Quốc có 60 - 62 chuyến bay (tăng hơn gấp đôi so với ngày thường), trong đó có gần 40 chuyến bay tăng cường. Sau đó, từ ngày 7 - 13.2, cảng vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày.

Điểm đến lý tưởng

Luôn thuộc top điểm đến "hot" nhất các mùa du lịch, không quá ngạc nhiên khi Phú Quốc tiếp tục có tên trong danh sách những điểm du lịch được lựa chọn hàng đầu mùa tết. Tuy nhiên, lượng khách đổ về Phú Quốc tăng đột biến mùa xuân 2022 đang tạo nên khoảng cách khá xa so với những điểm đến hút khách những mùa xuân trước.

Đơn cử, Quảng Ninh mấy năm vừa qua nổi lên như 1 điểm phải tới phía Đông Bắc. Đây cũng là địa phương nằm ở vùng xanh an toàn và là 1 trong những cái tên được nhiều doanh nghiệp lữ hành nhận định sẽ đón dòng khách du xuân khá nhộn nhịp. Song, phải tới mùng 3 tết, vịnh Hạ Long mới đón đoàn khách đầu tiên tới xông đất.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày 29 âm lịch đến sáng mùng 3 Tết Nguyên đán, lượng khách đến với khu du lịch Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) đạt hơn 4.000 người; Đền Cửa Ông đón hơn 5.000 lượt người; Vịnh Hạ Long có gần 2.000 du khách tham quan. Con số này khá khiêm tốn nếu đem so sánh với 22.000 lượt khách tới đảo ngọc trong ba ngày từ 29 đến mùng 2 Tết Âm lịch.





Hay với SaPa, từ 29.1 - 1.2, tổng khách du lịch Tết Nguyên đán 2022 ở tỉnh Lào Cai đạt khoảng 10.530 lượt (số liệu từ Phòng quản lý du lịch tỉnh Lào Cai) nhưng SaPa chỉ đạt 1.773 lượt. Tỷ lệ đặt phòng hiện tại ở SaPa giai đoạn tết chỉ đạt khoảng 80% công suất, phải sau mùng 2 mới đạt trên 90% công suất phòng.

Lý giải sức nóng của Phú Quốc, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Công ty lữ hành Fiditour nhận định Phú Quốc đang sở hữu 2 yếu tố lý tưởng để thu hút du khách mùa du lịch tết. Thứ nhất, so với 1 số điểm đến miền Bắc, Phú Quốc an toàn hơn với tỷ lệ tiêm vắc xin cho người dân toàn thành phố đã đạt 100% mũi 2. Trong khi đó, 1 số tuyến miền Bắc hiện tình hình dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Thứ hai, khách du lịch dịp tết thường là khách gia đình, có xu hướng chọn những nơi có nhiều khu vui chơi, nghỉ dưỡng. Phú Quốc là nơi hội tụ rất nhiều khu resort đẳng cấp, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của người lớn, vừa có nhiều điểm vui chơi hấp dẫn dành cho trẻ em. Do đó, đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình dịp tết.

"Qua tết, lượng khách lẻ, khách gia đình đặt tour Phú Quốc có giảm nhưng nhóm nhỏ các doanh nghiệp, đoàn thể có khá nhiều. Lúc đó, miền Bắc còn lạnh, Phú Quốc nắng ấm, có biển, phù hợp với những hoạt động du lịch biển. Bên cạnh đó, khách miền Nam không chỉ có TP.HCM mà các tỉnh miền Tây cũng đi ngược tàu ngược xuống Kiên Giang, xuống Phú Quốc rất nhiều. Tóm lại, Phú Quốc vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động du lịch sau tết" - bà Thu thông tin.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc khẳng định cho tới thời điểm này, Phú Quốc đã an toàn, sẵn sàng đón khách du lịch bao gồm cả khách quốc tế cũng như khách nội địa. Đặc biệt, dịp Tết Nhâm dần 2022, lượng khách tới Phú Quốc khá đông. Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ sở lưu trú, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác phòng chống dịch. Song song, chỉ đạo cho các Trung tâm y tế, các trạm y tế xã, phường trực 24/24, giải quyết nhanh nhất những tình huống có thể xảy ra.

"Công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch, dịch vụ sẽ được Phú Quốc tập trung triển khai song song. Thành phố đảm bảo phòng chống dịch an toàn, đón khách an toàn, vừa thích ứng, thích nghi trong tình hình mới, vừa tạo điều kiện cho người dân đón xuân Nhâm Thìn an toàn, vui tươi, tiết kiệm" - ông Hưng nói.