Phú Quốc khắc phục vỡ đường ống, cấp nước trở lại cho gần 3.000 hộ dân

Chiều 16.7, lãnh đạo chi nhánh cấp nước Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã hoàn thành công tác khắc phục sự cố vỡ đường ống tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Lúc 13 giờ cùng ngày, gần 3.000 hộ dân khu phố 6 An Thới đã được cấp nước trở lại sau hơn 3 ngày thiếu nước sinh hoạt.

Công tác khắc phục sự cố vỡ đường ống cấp nước ở Phú Quốc gặp nhiều khó khăn ẢNH: HOÀNG TRUNG

Như Thanh Niên đã thông tin, sự cố vỡ đường ống được phát hiện khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14.7. Chi nhánh cấp nước Phú Quốc đã cử cán bộ rà soát mạng lưới để tìm ra vị trí sự cố.

Sau hơn 24 giờ tăng cường lực lượng tìm kiếm, đến hơn 10 giờ ngày 15.7, đơn vị đã xác định được vị trí xảy ra sự cố. Điểm vỡ nằm tại hố ga kỹ thuật giao giữa đường cống thoát nước mưa và đường ống cấp nước trên tuyến ĐT 975, thuộc khu phố 6, phường An Thới cũ.

Nguyên nhân được xác định là do ngày 14.7 khu vực này có mưa lớn, nước dồn ứ nhiều, có nguy cơ gây ngập các khu dân cư lân cận. Trước phản ánh của người dân, đơn vị thi công công trình đã cho xe cuốc ra mở đường thoát nước. Trong quá trình thi công, máy cuốc đã vô ý làm vỡ đường ống cấp nước, dẫn đến sự cố trên.

Sau khi đánh giá tình hình, lãnh đạo Chi nhánh cấp nước Phú Quốc đã huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường để khắc phục. Tuy nhiên, do mưa liên tục, nước từ nhiều hướng đổ dồn về vị trí sự cố nên công tác sửa chữa gặp vô vàn khó khăn. Dù làm việc khẩn trương suốt đêm, sự cố vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Trước tình hình đó, sáng 16.7, Chi nhánh cấp nước Phú Quốc đã thuê thợ lặn hỗ trợ sửa chữa. Ghi nhận tại hiện trường, thợ lặn cùng lực lượng của chi nhánh liên tục lặn xuống hố ga rộng khoảng 3 m x 3 m, sâu 3 m, trong làn nước đục ngầu để tiếp cận vị trí đường ống bị vỡ.