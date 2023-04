Phú Quốc: Xô xát ở Cảng quốc tế An Thới, công an mời làm việc 17 người

Chiều 27.4, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đã chỉ đạo công an địa phương điều tra, xử lý vụ xô xát xảy ra vào cuối giờ chiều 26.4 tại khu vực Cảng quốc tế An Thới (P.An Thới, TP.Phú Quốc).

Mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ và các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng dẫn đến xô xát CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, Công an TP.Phú Quốc đã mời 17 người liên quan về cơ quan làm việc, điều tra làm rõ. "Sau khi làm việc, tùy vào mức độ sẽ có hướng xử lý phù hợp, đúng với quy định của pháp luật", ông Hưng nói và cho biết sẽ có báo cáo đầy đủ vụ việc cho UBND tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, ông Hưng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh bảo đảm an ninh trật tự khu vực khu vực Cảng quốc tế An Thới, nhất là dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 sắp tới, bởi đây là địa điểm nhiều du khách thường đến để trải nghiệm các tour du lịch trên biển phía nam đảo.

Nói về những mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa các bên dẫn đến hỗn chiến, ông Hưng cho biết Cảng quốc tế An Thới do Cục Hàng Hải quản lý, tất cả tài sản trong khu vực cảng đều là của Cục Hàng hải. Cục Hàng hải hợp đồng cho doanh nghiệp thuê nhưng không phối hợp với địa phương, lúc bàn giao cũng không mời địa phương nên nhiều điều khoản trong hợp đồng địa phương không nắm do đó địa phương không thể can thiệp được.

Ngoài ra, doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác cảng khi đưa ra giá cả các dịch vụ cũng không thông qua chính quyền cũng như cơ quan chuyên môn nên địa phương cũng không nắm.



Mâu thuẫn dẫn đến xô xát

Về phía đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác cảng, ông Lê Quang Duy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới, cho biết đơn vị vừa được Cục Hàng hải bàn giao cảng vào ngày 19.4. Tuy nhiên, phía công ty không được bàn giao "mặt bằng trắng" mà trên đó có nhiều gian hàng, ki ốt của người dân. Đến chiều 26.4, khi công ty cho người đến vận động các hộ dân di dời gian hàng, ki ốt nói trên thì bị phản ứng, dẫn đến xô xát.

Tàu cao tốc neo đậu tại Cảng biển An Thới XUÂN LAM

Theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Kiên Giang, khoảng 16 giờ ngày 26.4, tại khu vực Cảng biển An Thới xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng.

Bước đầu xác định, liên danh Công ty CP cảng Sài Gòn và Công ty CP đầu tư - phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cảng biển An Thới của Cục Hàng hải Việt Nam (thời hạn thuê 41 năm, giá thuê 952 tỉ đồng). Liên doanh Công ty CP cảng Sài Gòn và Công ty CP đầu tư - phát triển Namaste đã ủy quyền cho Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới khai thác kinh doanh.

Theo hợp đồng, ngày 27.4, Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới tiến hành tiếp quản mặt bằng. Công ty đã thuê lực lượng bảo vệ của Công ty bảo vệ Lucky để làm nhiệm vụ. Khi tiếp quản thì xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ và các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng, dẫn đến xô xát làm 3 người bị thương.

Cũng theo thông cáo báo chí của của Công an tỉnh Kiên Giang, 17 người bị Công an TP.Phú Quốc mời làm việc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Hiện tại, tình hình an ninh trật tự ở Cảng biển An Thới đã cơ bản ổn định.