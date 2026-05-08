Phú Thọ: Bắt giam người cha đánh đập con trai dã man

Tuyến Phan
08/05/2026 16:10 GMT+7

Người đàn ông ở Phú Thọ bị bắt giam với cáo buộc dùng dây sạc điện thoại đánh đập dã man con trai 7 tuổi, trong lúc dạy cháu học bài.

Ngày 8.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hà Chung (38 tuổi, trú tại P.Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân không ai khác chính là con ruột của bị can, cháu N.Đ.B.K, mới hơn 7 tuổi.

Bị can Nguyễn Hà Chung bị bắt giam với cáo buộc đánh đập con trai trong lúc dạy học bài

ẢNH: CACC

Tài liệu điều tra xác định, Chung và chị N.T.H.T kết hôn năm 2016, có hai con chung. Năm 2023, do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân, hai người ly hôn.

Theo thỏa thuận, Chung trực tiếp nuôi dưỡng cháu N.Đ.B.K, còn chị T. trực tiếp nuôi cháu Q., em trai của K.

Sau thời gian đầu ở cùng mẹ, đến tháng 4.2024, cháu K. được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở P.Âu Cơ theo quyết định của tòa án.

Khoảng cuối tháng 12.2025, trong lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối, Chung thấy cháu K. chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở.

Một lúc sau, khi tiếp tục kiểm tra và thấy cháu làm bài chậm, Chung đã tức giận, lấy dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1 m, gập đôi rồi liên tiếp đánh nhiều lần vào vùng lưng, người của cháu K.

Bị đánh đau, cháu K. dùng tay đỡ và xin lỗi nhưng Chung vẫn tiếp tục đánh khiến cháu bị nhiều vết thương tại vùng lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm.

Sau khi phát hiện các vết thương, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

Thương tích của cháu K. do bị cha đánh đập

ẢNH: CACC

Đến ngày 8.1.2026, chị T. đến trường thăm con thì phát hiện trên cơ thể cháu K. có nhiều vết thương, sẹo và vết bầm tím nên đưa cháu đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ; đồng thời trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp một sợi dây sạc điện thoại màu xanh, dài khoảng 1 m là công cụ sử dụng để đánh cháu K.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ giám định thương tích đối với cháu N.Đ.B.K. Kết luận giám định xác định trên cơ thể cháu có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu; tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%.

Kết quả giám định cũng cho thấy các thương tích trên cơ thể cháu bé do vật tày tác động gây nên và hình thành cùng thời điểm.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Chung đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, sự phát triển bình thường của trẻ em, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lựa chọn phương pháp giáo dục con phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới mọi hình thức đối với trẻ em.

Mọi hành vi xâm hại thân thể, sức khỏe trẻ em đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

