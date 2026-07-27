Phục dựng chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng từ tấm căn cước cũ

Từ tấm thẻ căn cước năm 1971 đã nhòe màu, chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Kiệm được phục dựng rõ nét sau nhiều thập niên.

Cầm trên tay bức ảnh được phục dựng, ông Trần Thanh Thông, con trai út của Mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Kiệm (ngụ khóm Lung Dừa, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau), cho biết gia đình rất xúc động.

Gia đình ông Trần Thanh Thông đón nhận bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Kiệm được phục dựng từ tấm thẻ căn cước làm năm 1971 ẢNH: CTV

"Nhiều năm qua chỉ còn giữ được tấm thẻ căn cước cũ của mẹ, nên khi nhận lại bức chân dung được phục dựng, cả gia đình đều trân trọng", ông Thông nói.

Đây là một trong những trường hợp được thực hiện trong chương trình phục dựng, làm sắc nét ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ do Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp Chi nhánh Viettel Cà Mau triển khai.

Theo ghi nhận, nhiều di ảnh kỷ vật của các Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ đã phai màu, rách hoặc mờ theo thời gian. Với những trường hợp còn ảnh gốc, lực lượng thực hiện xử lý kỹ thuật để phục hồi chất lượng. Đối với những gia đình không còn lưu giữ ảnh, đoàn viên thu thập thông tin từ người thân, đối chiếu ảnh của thân nhân có đường nét tương đồng, sau đó kết hợp AI và kỹ thuật chuyên môn để phác họa, hoàn thiện chân dung.

Chương trình được triển khai tại 64 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Phường Lý Văn Lâm được chọn làm điểm ra quân. Đoàn phường thành lập đội gồm 7 thành viên, phối hợp với cán bộ chuyên trách Văn hóa - Xã hội rà soát từng trường hợp, trực tiếp đến nhà người dân thu thập tư liệu.

Để thuận tiện cho các gia đình chính sách, đoàn viên chủ động sắp xếp thời gian, kể cả vào giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối. Sau khi hoàn tất xử lý kỹ thuật, mỗi bức ảnh đều được gửi gia đình xem lại trước khi in, đóng khung và trao tặng.

Lực lượng đoàn viên thu thập, rà soát tư liệu tại nhà gia đình chính sách để phục dựng ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ ẢNH: CTV

Theo chị Trương Diễm Kiều, Bí thư Đoàn phường Lý Văn Lâm, lực lượng đoàn viên ưu tiên rà soát những trường hợp chưa có ảnh hoặc ảnh đã xuống cấp, sau đó đến từng gia đình thu thập tư liệu. Thời gian làm việc linh hoạt theo điều kiện của từng hộ để việc thực hiện thuận lợi nhất.

Anh Trần Duy Linh, Phó trưởng Ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Cà Mau, cho biết ngoài chương trình phục dựng ảnh, tuổi trẻ Cà Mau còn tổ chức viếng nghĩa trang và thắp nến tri ân tại các bia ghi danh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo anh Linh, việc ứng dụng công nghệ số và AI được đưa vào phục dựng những bức ảnh đã hư hỏng hoặc không còn nguyên vẹn để các gia đình có thêm tư liệu lưu giữ, thờ phụng người thân. Sau khi hoàn thiện, những bức ảnh được trao tận tay gia đình và đặt lại trên bàn thờ. Với nhiều thân nhân người có công, đó là lần đầu sau nhiều năm họ có một bức chân dung rõ nét của người thân để tưởng nhớ.