Ăn cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà cho người có công với cách mạng

Ngày 26.7, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Camel, Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Trị tổ chức chương trình "Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ" đồng loạt tại nhà của 20 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh niên Quảng Trị có những giây phút ấm áp với Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Xiếc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đây là hoạt động được tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức thường niên trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7) và tất niên. Hôm nay, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng đoàn công tác đã đến thăm và ăn cơm với Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Xiếc (89 tuổi, ở xã Cửa Tùng).

Gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Xiếc có chồng là liệt sĩ Nguyễn Đức Khả, hy sinh năm 1968 tại Vĩnh Linh và con trai là liệt sĩ Nguyễn Đức Việt, hy sinh năm 1978. Hiện tại, mẹ Xiếc đang sống cùng con trai thứ là ông Nguyễn Đức Bắc (66 tuổi).

Ban tổ chức trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Xiếc ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Mẹ tôi rất vui khi hôm nay có các anh chị đoàn viên, nhà tài trợ đến tổ chức bữa cơm ấm áp và thân mật thế này. Những lúc quây quần, đông đúc sẽ làm mẹ rất vui và vơi đi nỗi nhớ chồng, nhớ con. Tôi cảm ơn Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng các anh chị em đã tổ chức một bữa cơm ý nghĩa", ông Bắc chia sẻ.

Ban tổ chức chương trình thực hiện nghi thức khởi công, xây nhà nhân ái cho người có công với cách mạng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước đó, đoàn công tác đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho bà Lê Thị Cẩm, người có công với cách mạng ở thôn Tân Trại (xã Cửa Tùng). Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng do Tập đoàn Camel hỗ trợ với mong muốn góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống. Đồng thời thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Công trình "Ánh sáng tri ân" trao tặng để thắp sáng khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng trao tặng công trình "Ánh sáng tri ân" trị giá 50 triệu đồng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Quang. Công trình gồm 12 trụ đèn năng lượng mặt trời, góp phần thắp sáng khuôn viên nghĩa trang, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân các gia đình liệt sĩ và người dân đến dâng hương, tưởng niệm.