Phường cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM ra mắt tuyến đường kinh doanh kiểu mẫu

Sáng 23.5, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức ra mắt "tuyến đường kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm - trật tự đô thị" tại tuyến đường Song Hành, đoạn từ đường Đỗ Mười đến đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu vực này phải cam kết chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; chủ động hoàn thiện các thủ tục pháp lý; sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng; bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và phục vụ người tiêu dùng và giữ gìn trật tự đô thị tại nơi kinh doanh.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, cho biết trên đoạn đường này có hơn 250 điểm kinh doanh, trong đó khoảng 100 điểm kinh doanh thức ăn đường phố lưu động và khoảng 150 cơ sở kinh doanh cố định. Đây là tuyến đường giao thông quan trọng, hoạt động kinh doanh, mua bán sôi nổi.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, cho biết sẽ đưa hơn 250 điểm kinh doanh trên đường Song Hành vào hoạt động nề nếp hơn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Lâm cho biết việc ra mắt mô hình "tuyến đường sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm - trật tự đô thị" là quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, hiện đại và nghĩa tình.

Đây cũng là bước chuyển trong phương thức quản lý của chính quyền địa phương từ xử lý vi phạm đơn thuần sang kết hợp giữa kiểm soát, hỗ trợ và đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh.

Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây đề nghị Phòng Văn hóa - xã hội phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và trật tự đô thị, tập huấn kiến thức cho các điểm kinh doanh, tăng cường xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, công an phường sẽ là lực lượng nòng cốt, chủ trì tuần tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị, trật tự công công; vận động người dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không đặt bảng quảng cáo sai quy định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy phường và ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây thực hiện nghi thức ra mắt tuyến đường kinh doanh kiểu mẫu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngoài ra, công an phường cũng phải tuần tra thường xuyên khu vực chợ, trường học, bệnh viện để xử phạt; duy trì lực lượng chốt chặn tại những tuyến đường đã được chuyển hóa, ngăn tình trạng tái lấn chiếm. Đồng thời, ứng dụng công nghệ, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát đô thị hoặc tin báo phản ánh từ người dân để xác minh, xử lý các trường hợp lấn chiếm.

Phường Trung Mỹ Tây nằm ở cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, cạnh ngã tư An Sương với 2 tuyến quốc lộ huyết mạch là quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Phường Trung Mỹ Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tân Chánh Hiệp và phường Trung Mỹ Tây của quận 12 cũ, rộng gần 7 km2, dân số hơn 126.000 người.