    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Hà Nội

    Phường Định Công chi tiền đền bù cho 19 hộ dân, có người nhận hơn 46 tỉ đồng

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    19 hộ hộ gia đình, cá nhân ở P.Định Công (Hà Nội) thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư trục không gian quốc lộ 1A, được đền bù với tổng kinh phí hơn 217 tỉ đồng, trong đó có người nhận hơn 46 tỉ đồng.

    Trao đổi với Thanh Niên sáng 21.10, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND P.Định Công, cho biết, địa phương vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 cho 19 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trục không gian quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

    Định Công chi hơn 217 tỉ đền bù 19 hộ dân, có người nhận hơn 46 tỉ - Ảnh 1.

    P.Định Công vừa chi trả hơn 217 tỉ đồng bồi thường cho 19 hộ gia đình, cá nhân có diện tích, công trình nằm trong diện thu hồi, giải phóng mặt bằng

    ẢNH: HUY HOÀNG

    Dự án đầu tư trục không gian quốc lộ 1A có đoạn tuyến đi qua địa bàn P.Định Công dài khoảng 1,49 km, diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 9,2 ha, liên quan đến 123 hộ dân, với gần 5.000 m² đất ở, cùng 5 tổ chức và phần đất công do phường quản lý.

    Theo phương án được phê duyệt, tổng kinh phí chi trả cho 19 hộ gia đình, cá nhân trong đợt này là hơn 217 tỉ đồng. Đáng chú ý, một trường hợp đồng sở hữu được đền bù cao nhất nhận số tiền lên tới hơn 46 tỉ đồng.

    Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn 19 hộ gia đình, cá nhân đã tin tưởng, phối hợp và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

    Theo kế hoạch, các hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục và bàn giao mặt bằng theo thời hạn đã cam kết, chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Các hộ đủ điều kiện được xem xét hưởng chính sách thưởng tiến độ, hỗ trợ tạm cư theo quy định.

    Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hộ gia đình, kiến nghị thành phố và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc thực hiện chính sách tái định cư; quan tâm các vấn đề an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm và học tập của con em các hộ dân bị ảnh hưởng.

    Đồng thời, tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, tiếp nhận kiến nghị và hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan.

    Với mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10, P.Định Công đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai những phần việc còn lại.

    Định Công chi hơn 217 tỉ đền bù 19 hộ dân, có người nhận hơn 46 tỉ - Ảnh 2.

    Người dân nhận bao tải tiền đền bù khi bị thu hồi đất và công trình

    ẢNH: HUY HOÀNG

    Trước đó, ngày 19.5, UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

    Dự án khoảng 36,3 km, điểm đầu kết nối với Vành đai 1 (tại vị trí nút giao hầm Kim Liên, thuộc các phường Kim Liên, Bạch Mai); điểm cuối kết nối Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

    Tuyến đường đi qua địa phận các phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

    Hiện, các xã, phường khác thuộc phạm vi dự án trục không gian quốc lộ 1A cũng đang khẩn trương thực hiện các quy trình thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

    Tin liên quan

    Chi 136 tỉ đền bù cho 12 hộ dân ở Hà Nội, có hộ nhận gần 42 tỉ

    Chi 136 tỉ đền bù cho 12 hộ dân ở Hà Nội, có hộ nhận gần 42 tỉ

    12 hộ gia đình, cá nhân ở P.Tương Mai (Hà Nội) được nhận khoảng 136 tỉ đồng tiền đền bù khi trả mặt bằng phục vụ dự án mở rộng trục quốc lộ 1A, trong đó có hộ nhận gần 42 tỉ đồng.

    Hà Nội xem xét mua nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu tái định cư

    Dự án trục đại lộ sông Hồng: Đất có vi phạm được bồi thường thế nào?

    Khám phá thêm chủ đề

    Đền bù Định Công hơn 46 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1A bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án trọng điểm hà nội

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận