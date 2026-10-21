Phường Định Công chi tiền đền bù cho 19 hộ dân, có người nhận hơn 46 tỉ đồng

Trao đổi với Thanh Niên sáng 21.10, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND P.Định Công, cho biết, địa phương vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 cho 19 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trục không gian quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

P.Định Công vừa chi trả hơn 217 tỉ đồng bồi thường cho 19 hộ gia đình, cá nhân có diện tích, công trình nằm trong diện thu hồi, giải phóng mặt bằng ẢNH: HUY HOÀNG

Dự án đầu tư trục không gian quốc lộ 1A có đoạn tuyến đi qua địa bàn P.Định Công dài khoảng 1,49 km, diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 9,2 ha, liên quan đến 123 hộ dân, với gần 5.000 m² đất ở, cùng 5 tổ chức và phần đất công do phường quản lý.

Theo phương án được phê duyệt, tổng kinh phí chi trả cho 19 hộ gia đình, cá nhân trong đợt này là hơn 217 tỉ đồng. Đáng chú ý, một trường hợp đồng sở hữu được đền bù cao nhất nhận số tiền lên tới hơn 46 tỉ đồng.

Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn 19 hộ gia đình, cá nhân đã tin tưởng, phối hợp và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, các hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục và bàn giao mặt bằng theo thời hạn đã cam kết, chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Các hộ đủ điều kiện được xem xét hưởng chính sách thưởng tiến độ, hỗ trợ tạm cư theo quy định.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hộ gia đình, kiến nghị thành phố và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc thực hiện chính sách tái định cư; quan tâm các vấn đề an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm và học tập của con em các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, tiếp nhận kiến nghị và hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Với mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10, P.Định Công đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai những phần việc còn lại.

Người dân nhận bao tải tiền đền bù khi bị thu hồi đất và công trình ẢNH: HUY HOÀNG

Trước đó, ngày 19.5, UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án khoảng 36,3 km, điểm đầu kết nối với Vành đai 1 (tại vị trí nút giao hầm Kim Liên, thuộc các phường Kim Liên, Bạch Mai); điểm cuối kết nối Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường đi qua địa phận các phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Hiện, các xã, phường khác thuộc phạm vi dự án trục không gian quốc lộ 1A cũng đang khẩn trương thực hiện các quy trình thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.