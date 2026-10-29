Ngày 29.10, UBND phường Nam Nha Trang ra thông báo làm rõ một số nội dung thông tin báo chí, dư luận liên quan đến việc sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo UBND phường Nam Nha Trang, thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao chủ tịch UBND các xã, phường rà soát, đánh giá toàn diện các trường mầm non, phổ thông công lập có quy mô trên 100 lớp hoặc vượt khả năng quản trị. Các địa phương phải khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp, báo cáo Sở GD-ĐT chậm nhất ngày 25.10.

Ngày 26.10, UBND phường Nam Nha Trang đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở GD-ĐT về kết quả triển khai sắp xếp các trường. Báo cáo khẳng định hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học cơ bản được duy trì, không bị gián đoạn, việc thống nhất đầu mối tạo thuận lợi bước đầu cho điều phối nhân lực.

Chỉ là một hướng nghiên cứu

Trên cơ sở đánh giá quy mô trường lớp, mô hình tổ chức hiện trạng, UBND phường Nam Nha Trang kiến nghị xem xét phương án tổ chức lại đối với các trường có quy mô trên 100 lớp, nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng. Theo phường, nếu tiếp tục rà soát và hoàn thiện việc sắp xếp trong thời gian tới, các trường này có thể chia tách thành 2 hoặc 3 trường.

Phường cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đủ thời gian chuẩn bị và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Phường Nam Nha Trang khẳng định không đề nghị chia tách trường sau 2 tháng sáp nhập ẢNH: BÁ DUY

Theo UBND phường Nam Nha Trang, nội dung kiến nghị trên chỉ là đề xuất một hướng nghiên cứu mà cấp có thẩm quyền có thể xem xét khi chỉ đạo việc hoàn thiện tổ chức bộ máy trong thời gian tới. Hoàn toàn không có việc UBND phường Nam Nha Trang đề nghị UBND tỉnh chia tách các trường học thuộc phường Nam Nha Trang thành 2 hoặc 3 trường sau 2 tháng sáp nhập.

Tuy nhiên, một số trang thông tin và mạng xã hội đưa tin phường đề xuất tách từ 3 thành 7 hoặc 8 trường sau 2 tháng sáp nhập, kèm nhiều bình luận thiếu tích cực. UBND phường Nam Nha Trang cho rằng cách đưa tin này không đúng bản chất vấn đề, không đầy đủ về hoàn cảnh, phạm vi đề xuất, gây hoang mang cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh, ảnh hưởng đến tâm lý học tập của học sinh.

Theo UBND phường Nam Nha Trang, đến nay tư tưởng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh cơ bản ổn định, việc dạy học, chăm sóc học sinh chưa phát sinh vấn đề cần xử lý.

Để bảo đảm chất lượng dạy học lâu dài, phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai 15 dự án nâng cấp, mua sắm trang thiết bị, xây dựng mới trường học. Trong đó có dự án xây mới trường chính của Trường tiểu học Nam Nha Trang với quy mô dự kiến trên 172 tỉ đồng.

UBND phường Nam Nha Trang đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, trang mạng xã hội đăng tải thông tin chính thống, đúng bản chất vấn đề, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.