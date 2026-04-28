Phương Nam trong tim và khát vọng phụng sự của thế hệ vươn mình

Động lực từ "chất" hào sảng và năng lượng đổi mới

Hằng năm, cứ đến dịp 30.4, trong tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, đó là sự hòa quyện giữa niềm tự hào về lịch sử oanh liệt của dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những vận hội mới của đất nước.

PGS-TS Lê Thanh Long đang cống hiến từ mỗi giờ trên giảng đường, mỗi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Ảnh: NVCC

Là một công dân Việt Nam, và đặc biệt là một người con được nuôi dưỡng bởi tinh thần phóng khoáng của vùng đất phương Nam, tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi được sống, học tập và làm việc tại TP.HCM - một thành phố "không ngủ", luôn tràn đầy năng lượng đổi mới, sáng tạo và nghĩa tình.

Sự tự hào trong tôi không chỉ đến từ những trang sử vẻ vang, mà còn từ sức sống mãnh liệt của vùng đất này. Phương Nam nói chung và TP.HCM nói riêng luôn là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, nhưng quan trọng hơn cả, đây là nơi hội tụ của những tư tưởng cởi mở, nơi trọng dụng nhân tài và luôn khuyến khích những giá trị nhân văn. Chính cái "chất" hào sảng, dám nghĩ dám làm của thành phố đã trở thành nguồn động lực lớn lao, thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học.

Trong vai trò của một người làm công tác giáo dục và nghiên cứu khoa học, tôi quan niệm niềm tự hào dân tộc phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Những giải thưởng hay danh hiệu như: Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng Việt Nam, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM đối với tôi không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Tôi kiên trì theo đuổi các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội và góp phần nâng cao nội lực khoa học công nghệ của đất nước. Tôi tin rằng giáo dục là nền tảng và nghiên cứu khoa học là chìa khóa để đưa đất nước vươn mình. Mỗi giờ trên giảng đường, mỗi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều là một viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nên diện mạo hiện đại của thành phố cũng như sự phát triển của đất nước. Bản thân tôi vẫn đang miệt mài phấn đấu mỗi ngày, với hy vọng có thể truyền ngọn lửa đam mê sáng tạo cho các thế hệ trẻ của đất nước.

Tôi tin rằng khi mỗi người trẻ chúng ta biết biến niềm tự hào dân tộc thành động lực trong học tập và cống hiến, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử vẻ vang cho quê hương, đất nước.

PGS-TS Lê Thanh Long (Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM; Quả cầu vàng năm 2022; Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023)