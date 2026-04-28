Phương Nam trong tim và khát vọng phụng sự của thế hệ vươn mình

Hãy cùng lắng nghe tiếng lòng của những công dân trẻ tiêu biểu - những người đang dùng tri thức và sự tử tế để viết tiếp trang sử vẻ vang cho dân tộc.
Động lực từ "chất" hào sảng và năng lượng đổi mới
Hằng năm, cứ đến dịp 30.4, trong tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, đó là sự hòa quyện giữa niềm tự hào về lịch sử oanh liệt của dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những vận hội mới của đất nước.
Là một công dân Việt Nam, và đặc biệt là một người con được nuôi dưỡng bởi tinh thần phóng khoáng của vùng đất phương Nam, tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi được sống, học tập và làm việc tại TP.HCM - một thành phố "không ngủ", luôn tràn đầy năng lượng đổi mới, sáng tạo và nghĩa tình.
Sự tự hào trong tôi không chỉ đến từ những trang sử vẻ vang, mà còn từ sức sống mãnh liệt của vùng đất này. Phương Nam nói chung và TP.HCM nói riêng luôn là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, nhưng quan trọng hơn cả, đây là nơi hội tụ của những tư tưởng cởi mở, nơi trọng dụng nhân tài và luôn khuyến khích những giá trị nhân văn. Chính cái "chất" hào sảng, dám nghĩ dám làm của thành phố đã trở thành nguồn động lực lớn lao, thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học.
Trong vai trò của một người làm công tác giáo dục và nghiên cứu khoa học, tôi quan niệm niềm tự hào dân tộc phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Những giải thưởng hay danh hiệu như: Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng Việt Nam, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM đối với tôi không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mình với cộng đồng.
Tôi kiên trì theo đuổi các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội và góp phần nâng cao nội lực khoa học công nghệ của đất nước. Tôi tin rằng giáo dục là nền tảng và nghiên cứu khoa học là chìa khóa để đưa đất nước vươn mình. Mỗi giờ trên giảng đường, mỗi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều là một viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nên diện mạo hiện đại của thành phố cũng như sự phát triển của đất nước. Bản thân tôi vẫn đang miệt mài phấn đấu mỗi ngày, với hy vọng có thể truyền ngọn lửa đam mê sáng tạo cho các thế hệ trẻ của đất nước.
Tôi tin rằng khi mỗi người trẻ chúng ta biết biến niềm tự hào dân tộc thành động lực trong học tập và cống hiến, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử vẻ vang cho quê hương, đất nước.
PGS-TS Lê Thanh Long (Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM; Quả cầu vàng năm 2022; Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023)
Ngọn lửa thắp sáng nhiệt huyết nghề nghiệp
Mỗi độ tháng 4 về, trong không khí hào hùng của những ngày lịch sử, trong tôi lại trào dâng niềm tự hào sâu sắc về một Việt Nam độc lập, tự do và hòa bình. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vô cùng hãnh diện trước sự vươn mình vĩ đại của Tổ quốc.
Niềm tự hào ấy càng trở nên thiêng liêng, gần gũi hơn khi tôi được cất tiếng khóc chào đời, học tập và cống hiến tại mảnh đất phương Nam trù phú. Người phương Nam tự bao đời nay vẫn luôn mang trong mình cốt cách hào sảng, chất phác, thật thà và vô cùng chân chất.
Không chỉ ấm áp về tình người, phương Nam hôm nay còn là một điểm sáng rực rỡ, một trung tâm y khoa lớn của cả nước. Bức tranh y học miền Nam được phác họa bởi sự năng động, sáng tạo, tốc độ phát triển vượt bậc và khả năng làm chủ những kỹ thuật y khoa cao cấp, chuyên sâu hàng đầu thế giới.
Là một bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, gắn bó với nhịp sống của Cần Thơ và Sóc Trăng (cũ), tình yêu quê hương chính là ngọn lửa thắp sáng nhiệt huyết nghề nghiệp trong tôi. Nơi đầu sóng ngọn gió của lằn ranh sinh tử, tôi thấu hiểu sứ mệnh của mình gắn liền với từng nhịp đập của sự sống.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữa bối cảnh hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của kỷ nguyên số, tôi tự dặn lòng không bao giờ được phép bằng lòng với hiện tại. Tôi luôn đặt mục tiêu không ngừng học hỏi, cập nhật y văn để nâng cao tay nghề chuyên môn, đồng thời tích cực trau dồi các kỹ năng mềm để bắt kịp xu hướng thời đại.
Tôi tin rằng mỗi nỗ lực cá nhân, mỗi sinh mệnh được níu giữ thành công, đều là một viên gạch nhỏ bé góp phần vào sự phát triển chung của y học phương Nam, xa hơn là sự thịnh vượng, tươi đẹp của đất nước. Trách nhiệm của tôi không chỉ dừng lại ở y đức dưới tà áo blouse trắng, mà còn là ý thức tu dưỡng mỗi ngày để luôn là một công dân chuẩn mực, gương mẫu, sống xứng đáng với nền hòa bình độc lập mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Bác sĩ Dương Quốc Nghi (Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023)
Bệ phóng cho những ý tưởng dấn thân của người trẻ
Sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, với tôi ngày 30.4 không chỉ là một cột mốc lịch sử thiêng liêng mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Nhìn về phương Nam ruột thịt và đặc biệt là TP.HCM, nơi tôi đang sinh sống và gắn bó, tôi luôn mang trong mình một niềm tự hào mãnh liệt. TP.HCM là thành phố năng động, bao dung, luôn đi đầu trong đổi mới và đặc biệt là luôn tạo bệ phóng cho những ý tưởng dấn thân của người trẻ.
Nhận được danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM và giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam, với tôi đó không chỉ là sự vinh dự mà còn là một trách nhiệm. Sự tự hào về quê hương không nên chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Thế hệ đi trước đã dùng cả thanh xuân, xương máu để có được nền độc lập hôm nay, tôi tin rằng trách nhiệm của người trẻ ngày nay là ứng dụng tri thức và công nghệ để viết tiếp hành trình phát triển đó.
Chính niềm tự hào ấy là động lực lớn nhất giúp tôi không ngừng phấn đấu trong học tập và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì chỉ nhìn AI như những thuật toán phức tạp, tôi định hướng nghiên cứu theo hướng liên ngành để giải quyết các bài toán thực tiễn của đô thị. Trong bối cảnh TP.HCM đang chuyển mình thành đô thị thông minh, tôi mong muốn ứng dụng dữ liệu để phát triển các hệ thống thấu hiểu ngữ cảnh, hỗ trợ ra quyết định sát với thực tế của thành phố.
Tôi luôn muốn hướng đến công nghệ phải lấy con người làm trung tâm. Việc đưa công nghệ trở nên gần gũi, hữu ích, vừa vặn với thói quen và nhu cầu của người dân chính là cách tôi đang từng ngày phấn đấu. Tôi tin rằng khi mỗi người trẻ đóng góp bằng chính chuyên môn của mình, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo nên một TP.HCM nói riêng và phương Nam nói chung ngày càng hiện đại, bền vững và đáng sống hơn.
Võ Ngọc Minh Anh (Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025; Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025; sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM)
Khát vọng mang kinh nghiệm quốc tế về cống hiến
Chỉ sau hơn 50 năm ngày đất nước thống nhất, từ một nơi còn nhiều gian khó sau chiến tranh, TP.HCM đã vươn mình trở thành một đô thị năng động, một trung tâm kinh tế, khoa học hiện đại của khu vực. Chứng kiến những công trình hạ tầng thay đổi diện mạo từng ngày và nhịp sống sáng tạo không ngừng nghỉ ấy, tôi càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và ý chí vươn lên mãnh liệt của dân tộc.
Với tôi, TP.HCM là nơi tôi từng học tập và là một người thầy lớn, một môi trường đầy sự bao dung và nâng đỡ. Chính sự năng động, cởi mở của thành phố đã tạo điều kiện tối đa để một người trẻ như tôi dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học ngay từ những ngày đầu trên giảng đường.
Nhìn lại những giải thưởng từng đạt được khi còn ở trong nước, tôi luôn tự nhủ đó là sự may mắn khi được sống và học tập trong một hệ sinh thái giáo dục luôn khuyến khích sự sáng tạo. Thành phố đã cho tôi nguồn cảm hứng từ những vấn đề thực tiễn của đời sống phương Nam, cho tôi những người thầy tận tâm và những người bạn cùng chí hướng. Sự tự hào về Việt Nam trong tôi là lòng biết ơn mảnh đất đã nâng niu, tạo mọi cơ hội để tôi được bộc lộ năng lực và phát triển bản thân.
Hiện tại, khi đang tiếp tục con đường học thuật tại nước ngoài, tôi càng trân trọng hơn những giá trị cốt lõi mà mình đã mang theo. Khoảng cách địa lý không làm giảm đi sự gắn kết với nguồn cội. Tôi vẫn chọn đồng hành, hướng dẫn các bạn học sinh, sinh viên trong nước thực hiện các đề tài nghiên cứu. Đó là cách để tôi vừa chia sẻ những kiến thức mới học được, vừa giữ cho mình luôn sát cánh cùng nhịp đập khoa học tại quê nhà. Nhìn sự nỗ lực của các bạn trẻ, tôi thấy lại hình ảnh của mình và hiểu rằng tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được sẻ chia và tiếp nối.
Với tôi, đi xa là để học hỏi và tích lũy những giá trị mới, chuẩn bị cho một ngày trở về thực sự chất lượng. Tôi không mong cầu làm những điều lớn lao ngay lập tức, mà chỉ khát khao được mang những kinh nghiệm quốc tế mình có được để đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển bền vững của thành phố, của phương Nam. Chỉ hy vọng những kinh nghiệm quốc tế mình tích lũy được sẽ trở thành những mảnh ghép hữu ích cho bức tranh đổi mới sáng tạo của nước nhà.
Nguyễn Quốc Trung (Du học sinh bậc thạc sĩ chương trình Erasmus Mundus tại ĐH Paris-Saclay (Pháp); Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025; Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024)
Sự tiếp nối với tinh thần làm chủ tri thức, làm chủ tương lai
Trong những năm qua, kim chỉ nam của tôi là không ngừng học hỏi, tạo ra giá trị và đóng góp trở lại cho cộng đồng (Learn - Earn - Return). Đặc biệt, mỗi dịp 30.4 không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về những hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình và phát triển như hôm nay. Từ đó, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ mình trong việc tiếp nối và kiến tạo tương lai.
Niềm tự hào về Việt Nam, với tôi, không chỉ nằm ở quá khứ hào hùng mà còn ở một thế hệ trẻ ngày càng bản lĩnh, chủ động và không ngừng vươn lên. Tinh thần độc lập năm ấy, ở một góc nhìn khác, đang được tiếp nối bằng tinh thần làm chủ tri thức, làm chủ tương lai trong thời đại toàn cầu hóa.
Trong bức tranh chung đó, TP.HCM là nơi thể hiện rõ nét tinh thần phát triển và đổi mới. Thành phố không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là môi trường lý tưởng để người trẻ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chính sự năng động, cởi mở và không ngừng chuyển động của TP.HCM đã tạo động lực để tôi theo đuổi con đường khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.
Với tổ chức của tôi, tôi cùng đội ngũ tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cho các bạn trẻ. Tôi tin rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng mà còn là công cụ giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận tri thức, mở rộng cơ hội và tự tin kết nối với thế giới. Vì vậy, chúng tôi hướng đến xây dựng một môi trường học tập thực tiễn, nơi người học không chỉ giỏi ngôn ngữ mà còn phát triển tư duy và bản lĩnh hội nhập.
Song song đó, tôi đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, nhất là việc tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với ngoại ngữ. Vì khi một người trẻ có cơ hội phát triển, họ sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội.
Tôi cho rằng mỗi bước đi trong hành trình khởi nghiệp không chỉ nhằm phát triển tổ chức, mà còn đóng góp vào tương lai chung của TP.HCM năng động, phương Nam phát triển và một Việt Nam ngày càng vươn xa.
Nguyễn Tấn Sang (Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025; Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024; Giám đốc Trung tâm Anh ngữ WESET)
Biến những cơ hội được trao thành giá trị cụ thể
Với tôi, niềm tự hào về Việt Nam không phải là một điều gì quá xa vời, mà nằm ngay trong từng cơ hội rất thật mà đất nước trao cho người trẻ. TP.HCM là một nơi như vậy - một thành phố luôn chuyển động, luôn mở ra cơ hội cho những ai dám nghĩ, dám làm và dám đi con đường khác.
Tôi bắt đầu hành trình khởi nghiệp với Hallelu Chocolate từ một suy nghĩ rất đơn giản: Tại sao Việt Nam có những hạt ca cao ngon thuộc top thế giới, nhưng lại chưa có một thương hiệu chocolate xứng tầm? Và nếu không ai làm, thì mình làm. Từ đó, hành trình hơn 8 năm bắt đầu: tự nghiên cứu công nghệ, tự chế tạo máy móc, tự tìm ra cách tạo nên hương vị riêng từ chính nguyên liệu Việt Nam.
Điều tôi nhận ra là khi người trẻ Việt Nam được đặt vào một môi trường như mảnh đất phương Nam nghĩa tình, một TP.HCM năng động, chúng ta không chỉ học cách kinh doanh, mà còn học cách tạo ra giá trị. Không phải chỉ để bán một sản phẩm, mà là để chứng minh rằng người Việt có thể làm chủ, có thể sáng tạo, và có thể đưa những ngành tưởng chừng "thuộc về thế giới" trở thành câu chuyện của chính mình.
Hallelu hôm nay vẫn còn nhỏ trên bản đồ thế giới, nhưng chúng tôi tự hào vì đã đi được những bước đầu tiên: xây dựng được một quy trình sản xuất riêng, làm chủ công nghệ, và tạo ra một thương hiệu chocolate mang bản sắc Việt Nam rõ ràng. Quan trọng hơn, chúng tôi đang góp một phần rất nhỏ vào việc nâng tầm ngành ca cao và chocolate Việt Nam - để không chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô, mà có thể xuất khẩu cả giá trị, trí tuệ và câu chuyện.
Nhân dịp 30.4, tôi nghĩ nhiều hơn về sự tiếp nối. Thế hệ đi trước đã tạo ra một đất nước hòa bình và đầy cơ hội. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là biến những cơ hội đó thành giá trị cụ thể - bằng sự nghiêm túc, sự kiên định và tinh thần không ngại khó.
Tôi tin rằng nếu mỗi người trẻ đều chọn làm thật tốt việc của mình, và dám theo đuổi đến cùng những điều mình tin là đúng, thì TP.HCM sẽ không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà còn là nơi khởi nguồn của những thương hiệu Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Nguyễn Hồng Huy (Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023; Giải thưởng Lương Định Của năm 2023; Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023; Giám đốc Công ty TNHH Sô Cô La Hallelu)
Bình luận (0)