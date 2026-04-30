Phương Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dọc chiều dài lịch sử, Phương Nam không chỉ là không gian địa lý mà còn là biểu tượng của ý chí mở cõi, của tinh thần vượt khó và hội nhập. Từ những đoàn người Nam tiến, khai khẩn đất hoang, đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt, vùng đất này luôn đứng ở tuyến đầu - vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến. Chính vì vậy, nói đến Phương Nam là nói đến một phần căn cốt của dân tộc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.

Bước vào thời bình, đặc biệt từ sau công cuộc Đổi mới, Phương Nam nhanh chóng khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế. Các trung tâm lớn như TP.HCM, vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL đóng góp tỷ trọng lớn trong GDP quốc gia. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, riêng TP.HCM nhiều năm liền đóng góp khoảng 20 - 22% GDP và hơn 25% tổng thu ngân sách cả nước. Đông Nam bộ là vùng kinh tế năng động nhất, còn ĐBSCL giữ vai trò "vựa lúa", "vựa thủy sản" chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản.

Đáng chú ý, trong bối cảnh đất nước tái định vị không gian phát triển, việc tổ chức lại các đơn vị hành chính, quy hoạch vùng và liên kết vùng đã mở ra dư địa mới cho Phương Nam, tạo nền tảng cho một không gian phát triển liên thông, đồng bộ. Đây chính là bước đi chiến lược, giúp khai thác tối đa lợi thế vùng, hình thành các cực tăng trưởng mới.

Song hành với đó là làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Hàng loạt dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua miền Trung và Nam bộ, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến vành đai TP.HCM, hệ thống cảng biển nước sâu… đang từng bước hoàn thiện. Những "mạch máu giao thông" này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn kết nối các trung tâm kinh tế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hạ tầng không còn là "điểm nghẽn" mà đang trở thành "đòn bẩy" để Phương Nam tăng tốc.

Điều làm nên sức sống bền bỉ và khác biệt của Phương Nam không chỉ nằm ở tài nguyên hay vị trí địa lý, mà chính là con người. Người Phương Nam - cũng như con dân nước Việt, qua bao thế hệ, luôn mang trong mình tinh thần sáng tạo, nghĩa tình, phóng khoáng và hào sảng. Đó là những con người dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng thích ứng với cái mới, đồng thời luôn rộng mở, bao dung với những dòng người từ khắp mọi miền đổ về lập nghiệp.

Chính "sức mạnh mềm" này đã giúp Phương Nam trở thành vùng đất hội tụ và lan tỏa cơ hội. TP.HCM - đô thị lớn nhất cả nước - từ lâu được ví như "thành phố không ngủ", nơi mọi giấc mơ đều có cơ hội thành hình. Những khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo… không chỉ thu hút đầu tư mà còn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của hàng triệu con người.

Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững, Phương Nam đang đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời cũng đối mặt không ít thách thức. Biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL; áp lực đô thị hóa; yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng… đòi hỏi những giải pháp căn cơ, dài hạn và đồng bộ. Nhưng với nền tảng đã được tích lũy suốt hơn nửa thế kỷ, cùng với quyết tâm chính trị cao và sự năng động vốn có, Phương Nam hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn để bứt phá.

Từ quá khứ hào hùng đến hiện tại năng động, từ tiềm năng to lớn đến những bước đi chiến lược, Phương Nam đang vươn mình mạnh mẽ, cùng góp phần định hình tương lai của đất nước. Đó không chỉ là sự phát triển về kinh tế, mà còn là hành trình khẳng định vị thế, bản lĩnh và khát vọng của một vùng đất luôn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo.

Phương Nam, phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, hôm nay đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng chính nội lực và tinh thần thời đại. Và trong hành trình ấy, mỗi bước tiến của Phương Nam cũng chính là bước tiến của Việt Nam trên con đường hội nhập và vươn tầm.