Để rau quả VN vươn xa

Vài ngày trước, lô bưởi tươi đầu tiên của VN, do Công ty Blue Ocean xuất khẩu, đã chính thức được thông quan rồi nhanh chóng "lên kệ" để bán ra cho người tiêu dùng ở Úc. Việc có thêm một loại trái cây vào một thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao như Úc góp thêm một bước tiến để nâng cao giá trị nông sản nói chung, rau quả nói riêng của VN.

Thời gian qua, tuy không ồn ào, nhưng trái cây VN không ngừng mở rộng ra nhiều nước, bao gồm cả những thị trường có giá trị tiêu dùng cao và đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe nhất như Mỹ, Úc, châu Âu… Còn nhớ, khi người viết đi lại trong giai đoạn đại dịch Covid-19, nếu như hầu hết cung đường cả nước đều vắng bóng xe cộ đi lại, thì tuyến đường nối giữa khu vực Tây Nam bộ với Đông Nam bộ vẫn có rất nhiều xe chở nông sản di chuyển. Nói thế để thấy, trong giai đoạn kinh tế bị đình trệ bởi đại dịch khiến nhiều lĩnh vực sản xuất bị ảnh hưởng, ngành nông nghiệp vẫn đem lại hiệu quả mạnh mẽ.

Nhìn thực tế năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của VN vẫn đạt hơn 70 tỉ USD, tăng khoảng 12% so với năm 2024 và vượt xa mục tiêu Chính phủ giao là 65 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chiếm hơn 50% với kim ngạch 37,25 tỉ USD - tăng khoảng 14% so với năm 2024. Và nếu tính riêng rau quả thì kim ngạch xuất khẩu đạt 8,6 tỉ USD, tăng trưởng khoảng 20% so với năm trước. Con số này cao hơn gấp đôi mức khoảng 4,1 tỉ USD của xuất khẩu gạo. Trong rau quả, nếu chỉ tính sầu riêng thì kim ngạch xuất khẩu năm 2025 cũng đã đạt 4 tỉ USD. Các con số vừa nêu đã chứng minh rau quả đang đóng vai trò quan trọng trong trụ cột kinh tế nông nghiệp của VN.

Với ưu thế về trái cây nhiệt đới được nhiều thị trường trên thế giới ưa chuộng, rau quả VN chắc chắn còn nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa. Để khai thác tiềm năng này, chúng ta cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển hiệu quả hơn cho ngành này. Trước hết là công tác xúc tiến, mở rộng thị trường. Bởi thực tế đến nay mới có khoảng 12 loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường EU, với thị trường Mỹ là khoảng 8 loại và Úc là 6. Nếu mở rộng hơn nữa chủng loại trái cây xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường tiềm năng thì kết quả sẽ còn tăng vọt.

Thêm vào đó là chính sách hỗ trợ, kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp và cả nhà khoa học để ngày càng củng cố chất lượng và nâng cao nhiều giá trị gia tăng cho các sản phẩm rau quả. Cần hướng đến một hệ sinh thái toàn diện. Không chỉ xuất khẩu rau quả tươi mà còn hướng đến các loại sản phẩm như tinh chất hoa quả cô đặc thường được sử dụng trong chế biến ẩm thực…

Tất nhiên, để mở rộng thị trường rau quả VN ra thế giới, ngay từ người nông dân lẫn doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ các yêu cầu về sản phẩm, chứ đừng "ăn xổi ở thì" như nhiều vụ việc trước đây là "dính phốt" về hàm lượng thuốc trừ sâu hay chất cấm.

Khi thực thi hiệu quả toàn diện thì chắc chắn rau quả VN còn vươn xa hơn nữa!