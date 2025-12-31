Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Đất phương Nam hiện ra thật đẹp

Hoàng Kim
Hoàng Kim
31/12/2025 18:00 GMT+7

Đêm thơ nhạc 'Khúc hát ân tình' về chân dung âm nhạc nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đầy ắp khán giả. Người mộ điệu tìm về như những hồi ức dịu dàng của một thời thanh xuân, như được gặp lại cố nhân vừa quen vừa lạ, để rồi ra về với nỗi niềm quyến luyến.

Đất phương Nam hiện ra thật đẹp - Ảnh 1.

Trọng Phúc và Bài ca đất phương Nam

ẢNH: H.K

Đôi vợ chồng nghệ sĩ tài hoa này đã để lại một kho báu đồ sộ cho nghệ thuật, từ thơ cho đến nhạc, biên khảo, sưu tầm… Trong đêm nhạc (28.12 tại Nhà hát TP.HCM), người ta gặp lại nhạc của ông là chính, và những khán giả U.80, U.70, U.60, U.50 bất giác hát theo nho nhỏ khi ca sĩ trên sân khấu cất giọng. Bởi những giai điệu và ca từ quá quen thuộc, đi vào máu từ lúc tóc còn xanh. "Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm mãi. Hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa…", "Đoàn quân bước trên đường rừng. Bình minh lấp lánh chân trời xa…", "Chim kêu chim kêu ven rừng suối gọi. Ta lên đường nặng trĩu hai vai…", "Ngàn đài hoa kính dâng lên Người. Ngàn lời ca muôn lòng yêu thiết tha…", "Em vẫn đợi anh về. Như buồm căng đợi gió. Như trời xanh đợi chim…", "Trèo lên cây khế mà rung. Khế rụng đùng đùng hổng biết khế ai…", "Hai tay bưng chén rượu đào. Nửa say mà nửa tỉnh, té nhào xuống sông"… Đặc biệt Bài ca đất phương Nam thì phổ biến tới mức các bạn trẻ mười mấy tuổi cũng biết, đã mở màn cho chương trình như một cái bắt tay kết nối thế hệ thật nhanh.

Đất phương Nam hiện ra thật đẹp - Ảnh 2.

Bích Phượng và Quốc Đại với Lý cây khế

ẢNH: H.K

Đất phương Nam hiện ra thật đẹp - Ảnh 3.

Nguyễn Phi Hùng với Hãy yên lòng mẹ ơi

ẢNH: H.K

Đất phương Nam hiện ra thật đẹp - Ảnh 4.

Vân Khánh hát Bên tượng đài Bác Hồ

ẢNH: H.K

Những ca khúc từ trang nghiêm cho tới tươi tắn, nhi đồng, dân ca... đều thể hiện chất gần gũi, dân dã miền Nam của Lư Nhất Vũ. Và đất phương Nam chợt hiện ra trong bức tranh có đủ cả thanh bình, chiến tranh, mộc mạc, nghĩa tình, vui vẻ, tự hào… Thú vị nhất là chiến tranh trong nhạc ấy chỉ vừa đủ hào hùng chứ không lên gân, nghe rất dễ chịu. Và cách dàn dựng của đạo diễn Binh Hùng cũng vừa đủ trang nghiêm mà vẫn gần gũi, những anh bộ đội áo xanh màu lá rừng có những màn múa thật đẹp theo phong cách nhà binh nhưng vẫn quyến rũ lạ lùng. Chính vì vậy mà nhạc cách mạng tiếp cận khán giả trẻ một cách dễ dàng. Nhiều tiết mục với áo bà ba giản dị mà cũng thấy sang trọng. Thật là một đêm xứng đáng tại một nhà hát được xem là biểu tượng văn hóa của một thành phố lớn.

Đất phương Nam hiện ra thật đẹp - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang

ẢNH TƯ LIỆU


Tin liên quan

Lam Trường, Hương Tràm, Isaac... hội tụ cùng 'Việt Nam tinh hoa'

Lam Trường, Hương Tràm, Isaac... hội tụ cùng 'Việt Nam tinh hoa'

"Mỗi nghệ sĩ cùng góp một câu ngắn, nhưng là những mảnh ghép mang sức mạnh lớn....", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ khi ra mắt MV Việt Nam tinh hoa.

Lân Nhã thăng hoa cùng NSND Tấn Minh, Hương Tràm trong concert 15 năm ca hát

Khám phá thêm chủ đề

Đất phương Nam đêm nhạc nhạc sĩ Lư Nhất Vũ nhà thơ Lê Giang Khúc hát ân tình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận