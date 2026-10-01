Phường Phú An ở TP.HCM lấy đất quy hoạch 'treo' xây trường tiểu học

Sáng 1.10, phường Phú An (TP.HCM) tổ chức hội nghị Đảng bộ phường mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm 2026, trong đó đề xuất xây dựng Trường tiểu học Phú An trên khu đất hoang, quy hoạch "treo" hàng chục năm nay ở khu phố An Thuận.

Theo phương án xây dựng Trường tiểu học Phú An được UBND phường đề xuất, khu đất hơn 1 ha nằm kế khu dân cư (cũng đang bị "treo" từ nhiều năm nay) sẽ được xây dựng trường học, trong đó có khối phòng học và khối bán trú, cây xanh, sân bóng đá… với tổng kinh phí đầu tư trên 128 tỉ đồng.

Khu dân cư ở phường Phú An bị "treo" từ nhiều năm nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài dự án xây dựng mới trường tiểu học, phường Phú An cũng đề xuất nâng cấp, mở rộng Trường THCS Trần Bình Trọng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân địa phương và công nhân lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An, cho biết địa phương này có tỷ lệ 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Sau khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục, phường Phú An có 7 trường công lập với 10 điểm trường, giảm 30% đầu mối. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trên 405 người, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khu đất hơn 1 ha bỏ hoang nhiều năm được đề xuất xây dựng mới Trường tiểu học Phú An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phường Phú An tập trung nguồn lực cho các dự án hơn 10 tỉ USD

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền phường Phú An.

Ông Võ Văn Minh đề nghị trong 3 tháng còn lại của năm 2026, phường Phú An cần tập trung công tác đầu tư công và đầu tư tư, trong đó có nhiều dự án đang đầu tư trên địa bàn với tổng số vốn trên 10 tỉ USD.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM dự và phát biểu tại hội nghị Đảng bộ phường Phú An

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong lĩnh vực đầu tư công, ông Võ Văn Minh đề nghị một số dự án đã được phê duyệt nhưng nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn (5 năm) nếu đủ điều kiện thì thực hiện, khởi công ngay trong năm 2026.

Phường Phú An được thành lập từ xã Phú An (thành phố Bến Cát, Bình Dương trước đây) và phường Tân An, một phần của phường Hiệp An (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây), có quy mô dân số 53.936 người; diện tích 36,7 km2. Trong 9 tháng của năm 2026, thu ngân sách từ phát triển kinh tế xã hội của địa phương đạt trên 350 tỉ đồng, bằng 143,7% so với kế hoạch đề ra.