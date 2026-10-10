Phường Tân Hưng: Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển

Biểu dương những nỗ lực, vượt khó của doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi gặp mặt tối 9.10, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng Hoàng Minh Tuấn Anh biểu dương tinh thần kiên cường của các doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn về chi phí, thị trường, nhân lực để duy trì sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho ngân sách, làm nên diện mạo của đô thị năng động Tân Hưng.

Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chính quyền cấp thành phố, ngành thuế, bảo hiểm xã hội, hệ thống ngân hàng và lực lượng công an đã luôn sát cánh cùng phường tạo nên mạng lưới đồng hành toàn diện, tiếp sức cho doanh nghiệp trên địa bàn phường phát triển.

Bí thư Tuấn Anh cũng đánh giá cao những nỗ lực của ban lãnh đạo Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng (TAHUBA) trong việc xây dựng, phát triển hội, từng bước trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân ẢNH: BTC

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, lãnh đạo phường cũng ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Đảng ủy và chính quyền phường xác định sự phát triển của doanh nghiệp là một phần không thể tách rời trong sự phát triển chung của địa phương. Doanh nghiệp mạnh thì phường Tân Hưng mới mạnh", Bí thư Hoàng Minh Tuấn Anh phát biểu.

Nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực và nổi bật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đại diện lãnh đạo phường đã trao bằng khen vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026. Trong đó có Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Phú An, Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, Bệnh viện đa khoa Tân Hưng...

Vinh danh một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường Tân Hưng 2026 ẢNH: BTC

4 định hướng trọng tâm đối với Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng

Để Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng (TAHUBA) thực sự trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Hoàng Minh Tuấn Anh đề xuất 4 định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, hội cần tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực, đồng hành cùng các chính sách phát triển của địa phương; tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, chung tay chăm lo cho các gia đình yếu thế, người dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Đặc biệt, thay mặt lãnh đạo phường, ông Tuấn Anh gửi đến cộng đồng doanh nghiệp thông điệp hành động: “Gần doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp, hiểu nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp hết lòng, hết sức”. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, sự phát triển của mỗi doanh nghiệp không chỉ tạo thêm việc làm mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế bền vững, thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Ông Dương Công Thuyên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng (TAHUBA) phát biểu tại sự kiện ẢNH: BTC

Đáp lại sự quan tâm của chính quyền, ông Dương Công Thuyên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng (TAHUBA), gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo phường và các cơ quan, ban ngành đã luôn lắng nghe, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Thuyên, sự đồng hành của chính quyền là nguồn động viên quan trọng, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, duy trì sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh. Với phương châm lấy hội viên làm trung tâm, TAHUBA sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với chính quyền, đồng thời gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm và các giá trị cộng đồng.