Để công nghệ thực sự đi vào cuộc sống, cần sự tham gia của doanh nghiệp

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, tối 8.10, tại phường Bạc Liêu, Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Cà Mau Tech Partner Connect 2026 - làm cầu nối hợp tác, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Hồng Thuận, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho rằng những năm gần đây, chúng ta nói rất nhiều về chuyển đổi số. Đến thời điểm này, điều cần quan tâm nhiều hơn là hiệu quả thực tế mà chuyển đổi số mang lại.

Các đại biểu tham quan trưng bày tại chương trình Cà Mau Tech Partner Connect 2026 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Người dân sử dụng dịch vụ công có thuận tiện hơn không; cán bộ xử lý công việc có nhanh hơn không; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ có tiết kiệm được chi phí, nâng cao năng suất không và có tìm được thêm cơ hội kinh doanh hay không. Đó là những kết quả rất cụ thể mà người dân và doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

Đối với Cà Mau, chuyển đổi số đang được triển khai ngày càng sâu trong hoạt động quản lý, điều hành cũng như trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự đi vào cuộc sống rất cần sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp công nghệ mang đến giải pháp, kinh nghiệm và nguồn lực. Doanh nghiệp địa phương hiểu thị trường và những nhu cầu đang tồn tại. Khi có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hai bên sẽ hiểu nhau hơn và từ đó có thể tìm được những cách làm phù hợp.

Ông Ngô Hồng Thuận đánh giá cao việc tổ chức chương trình Cà Mau Tech Partner Connect 2026 và cho biết chương trình sẽ có ý nghĩa hơn nữa nếu sau khi kết thúc, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ liên hệ, trao đổi và từ những cuộc gặp gỡ này hình thành được những hợp tác cụ thể.

Ông Thuận mong muốn các doanh nghiệp công nghệ khi đến với Cà Mau sẽ dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về địa phương. Cà Mau còn nhiều bài toán cần đến công nghệ, từ hoạt động quản lý nhà nước đến sản xuất, kinh doanh và phục vụ người dân. Đây vừa là nhu cầu của địa phương, vừa mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp có giải pháp tốt và mong muốn đầu tư, hợp tác lâu dài.

"Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn, có thể bắt đầu từ chính những công việc hằng ngày của doanh nghiệp, lựa chọn những giải pháp phù hợp và làm từng bước. Khi ứng dụng mang lại hiệu quả thì chúng ta tiếp tục mở rộng", ông Ngô Hồng Thuận chia sẻ.