Pin mặt trời Trung Quốc đạt hiệu suất gần 30%, độ ổn định cao

Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc vừa công bố một bước đột phá trong công nghệ năng lượng mặt trời với việc phát triển loại pin mặt trời ghép nối có khả năng chuyển đổi 29,71% ánh sáng mặt trời thành điện năng. Đặc biệt, công nghệ này còn giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của pin perovskite: cải thiện độ ổn định lâu dài.

Hiệu suất cao sẽ giúp pin mặt trời sản sinh ra nhiều năng lượng trong cùng diện tích bề mặt ẢNH: REUTERS

Theo tạp chí PV Magazine, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã kết hợp pin mặt trời perovskite với lớp tế bào đáy CIGS nhằm tạo ra một thiết bị ghép nối có hiệu suất vượt trội. Cụ thể, tế bào perovskite phía trên đạt hiệu suất 22,21% trong thử nghiệm, trong khi tế bào CIGS phía dưới đạt 19,65% dưới ánh sáng toàn phổ, nhưng giảm xuống 7,5% khi hoạt động bên dưới tế bào bán trong suốt. Tổng hiệu suất của thiết bị ghép nối đạt 29,71%, đồng thời vẫn duy trì hơn 91% hiệu suất ban đầu sau 2.000 giờ hoạt động liên tục.

Vai trò của pin mặt trời hiệu suất cao

Sự phát triển này có ý nghĩa quan trọng trong việc tối ưu hóa sản xuất điện từ các nguồn năng lượng mặt trời. Công nghệ pin mặt trời hiệu suất cao hơn cho phép tạo ra nhiều điện năng hơn từ cùng một diện tích, giúp giảm hóa đơn tiền điện và tăng tính khả thi tài chính cho các dự án năng lượng sạch. Hơn nữa, tính ổn định của thiết bị là yếu tố then chốt khi nó cần hoạt động hiệu quả trong nhiều năm dưới điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao.

Các nhà nghiên cứu đã áp dụng những kỹ thuật mới nhằm giảm thiểu khuyết tật và nâng cao độ bền của vật liệu năng lượng mặt trời. Những nghiên cứu này không chỉ là một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm phát triển năng lượng mặt trời thế hệ tiếp theo mà còn mở ra triển vọng cho việc ứng dụng thực tế công nghệ pin mặt trời ghép nối, với khả năng thu nhận ánh sáng mặt trời hiệu quả hơn so với các tấm pin đơn lớp truyền thống.