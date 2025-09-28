Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Pin xe điện mới của Trung Quốc đi được 700 km chỉ sau 10 phút sạc

Phong Đỗ
Phong Đỗ
28/09/2025 12:54 GMT+7

Đột phá pin từ Trung Quốc có thể thay đổi cuộc chơi xe điện toàn cầu với khả năng sạc siêu nhanh.

Theo The Cool Down, nỗi lo hết pin giữa đường vốn là rào cản lớn nhất khiến nhiều người ngần ngại chuyển sang xe điện, nhưng điều này có thể sắp lùi vào dĩ vãng. Theo đó, gã khổng lồ công nghệ pin CATL của Trung Quốc vừa công bố một đột phá mới, hứa hẹn cách mạng hóa toàn bộ ngành công nghiệp pin xe điện.

Pin xe điện mới có thể đi gần 700 km chỉ với 10 phút cắm sạc

Contemporary Amperex Technology (CATL) đã gây chấn động khi trình làng hai mẫu pin mới thuộc dòng Shenxing Pro, với hiệu suất sạc và phạm vi hoạt động vượt xa mọi tiêu chuẩn hiện có. Đây được xem là bước tiến vượt bậc sau thành công của thế hệ đầu tiên, vốn đã gây ấn tượng với khả năng đi được tới 400 km chỉ sau 10 phút sạc.

Cụ thể, hai 'ngôi sao' mới của CATL sở hữu những con số đáng kinh ngạc:

  • Pin Shenxing Pro (phiên bản Super Long Life and Long Range): Cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 756 km khi sạc đầy và có thể nạp năng lượng từ 10% lên 80% chỉ trong 15 phút.
  • Pin Shenxing Pro (phiên bản Super Fast Charging): Có tầm hoạt động 682 km và chỉ mất vỏn vẹn 10 phút để sạc từ 10% lên 80%.
Pin xe điện mới của Trung Quốc đi được 700 km chỉ sau 10 phút sạc - Ảnh 1.

Hai mẫu pin xe điện Shenxing Pro mới của CATL

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với tốc độ này, thời gian chờ tại trạm sạc xe điện giờ đây có thể còn nhanh hơn cả việc xếp hàng chờ đổ xăng. Công nghệ này không chỉ là một cải tiến, mà là một lời giải đanh thép cho bài toán về sự tiện lợi và phạm vi hoạt động của xe điện.

Theo một khảo sát gần đây của Pew Research Center, hơn một nửa người tiêu dùng Mỹ vẫn chưa cân nhắc mua xe điện và nỗi lo hết pin là một trong những lý do hàng đầu. Sự ra đời của các dòng pin đáng tin cậy với tầm hoạt động xa và tốc độ sạc nhanh như Shenxing Pro được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện, thúc đẩy người dùng mạnh dạn chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Bên cạnh đó, các rào cản khác như giá thành và hạ tầng trạm sạc cũng đang dần được tháo gỡ. Giá xe điện ngày càng dễ tiếp cận và mạng lưới trạm sạc cũng đang được mở rộng nhanh chóng.

Khi công nghệ pin ngày càng trở nên ưu việt và dễ tiếp cận, việc sở hữu một chiếc xe điện đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đột phá từ CATL là một minh chứng rõ ràng cho thấy một tương lai giao thông sạch hơn, tiện lợi hơn đang đến gần.

Trung Quốc tạo ra pin xe điện sạc 10 phút chạy 478 km

Trung Quốc tạo ra pin xe điện sạc 10 phút chạy 478 km

Hãng sản xuất pin Trung Quốc, CATL, vừa công bố nền tảng pin lithium sắt phosphate (LFP) mới mang tên Shenxing Pro nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng xe điện tại châu Âu.

