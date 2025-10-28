Pinterest thử nghiệm AI để tăng trải nghiệm cá nhân hóa

Theo TechCrunch, Pinterest vừa công bố một loạt tính năng mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trên nền tảng. Hai điểm nhấn gồm Styled for You - công cụ phối đồ bằng AI, và Boards Made for You - bảng ý tưởng được AI sắp xếp dựa trên sở thích và thói quen lưu Pin của từng người.

Pinterest vừa công bố một loạt tính năng mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ẢNH: AI

Với Styled for You, người dùng có thể kết hợp các món đồ thời trang đã lưu để tạo ra bộ trang phục mới. Khi nhấn vào một món trong collage, AI sẽ gợi ý thêm các sản phẩm hoặc Pin liên quan để người dùng phối hợp. Trong khi đó, Boards Made for You tổng hợp nội dung gợi ý theo chủ đề, như xu hướng thời trang hằng tuần hoặc sản phẩm có thể mua trực tiếp, hiển thị ngay trong trang chủ hoặc hộp thư người dùng.

Ra mắt từ năm 2010, Pinterest hiện có hơn 500 triệu người dùng hoạt động hằng tháng, trở thành một trong những nền tảng hình ảnh lớn nhất thế giới, nơi người dùng tìm kiếm cảm hứng về thời trang, ẩm thực, thiết kế nội thất và phong cách sống. Sức mạnh của Pinterest nằm ở mô hình tìm kiếm bằng hình ảnh và hệ thống đề xuất dựa trên hành vi lưu Pin, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nội dung phù hợp gu thẩm mỹ mà không cần nhập từ khóa cụ thể. Trong bối cảnh mạng xã hội truyền thống dần chuyển hướng sang video ngắn và thương mại hóa mạnh mẽ, Pinterest vẫn duy trì bản sắc riêng, đây được xem một nền tảng "ít ồn ào", tập trung vào cảm hứng, gu thẩm mỹ và trải nghiệm cá nhân.

Pinterest là nơi người dùng tìm kiếm cảm hứng về thời trang, ẩm thực, thiết kế nội thất và phong cách sống ẢNH: T.A

Pinterest cho biết các tính năng này đang được thử nghiệm tại Mỹ và Canada, dự kiến mở rộng toàn cầu trong vài tháng tới. Đây là bước đi nằm trong chiến lược đưa Pinterest tiến gần hơn đến mô hình "AI trợ lý mua sắm", đồng thời duy trì đặc trưng là nền tảng khám phá phong cách, không thuần thương mại như TikTok hay Instagram.

Song song với việc mở rộng ứng dụng AI, Pinterest cũng duy trì chính sách kiểm soát nội dung được tạo bằng công nghệ này. Từ tháng 4, nền tảng đã bắt đầu gắn nhãn hình ảnh do AI tạo hoặc chỉnh sửa, đồng thời cho phép người dùng điều chỉnh tần suất hiển thị các Pin AI trong nguồn cấp. Ngoài hai tính năng chính, Pinterest còn giới thiệu ba tab mới gồm Make It Yours, More Ideas và All Saves giúp người dùng tìm kiếm, sắp xếp và khám phá nội dung dễ dàng hơn.

Theo đại diện Pinterest, việc áp dụng AI là cách để biến các bảng ý tưởng thành công cụ khám phá và mua sắm phù hợp hơn với từng người. Việc đưa AI vào hệ thống bảng ý tưởng cho thấy Pinterest đang tìm cách bắt nhịp xu hướng công nghệ nhưng vẫn giữ bản sắc khám phá bằng cảm hứng thị giác. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định nền tảng này sẽ cần cân bằng giữa tự động