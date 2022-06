Pique ngoại tình với cô gái 20 tuổi khiến Shakira quyết chia tay?

Theo Marca hôm 2.6, giữa lúc nghi vấn Shakira - Pique sắp chia tay đang gây xôn xao dư luận, thông tin về “kẻ thứ ba” khiến cặp sao này rạn nứt nhanh chóng được tiết lộ. Cụ thể, hai nhà báo Lorena Vazquez và Laura Fa của El Periodico cho biết trung vệ người Tây Ban Nha đã cặp kè với một cô gái tóc vàng 20 tuổi, người đẹp này hiện là sinh viên đồng thời là tiếp viên sự kiện ở Barcelona. Cầu thủ 8X và tình trẻ đã nhiều lần hẹn hò cùng nhau và bị Shakira phát hiện. Tuy nhiên, danh tính của cô gái này đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, El Periodico đưa tin Shakira - Pique sắp chia tay do chủ nhân hit Whenever, Wherever phát hiện bị bạn trai phản bội. Cả hai không còn sống chung, ngôi sao sân cỏ đã chuyển về căn hộ cũ ở Muntaner, Barcelona. Nguồn tin tiết lộ cầu thủ sinh năm 1987 dành thời gian tận hưởng cuộc sống về đêm cùng nhóm bạn thân thiết và thường tiệc tùng với nhiều phụ nữ đến rạng sáng.

Trên trang cá nhân, Shakira không còn đăng ảnh bạn đời kể từ tháng 3.2022. Tháng trước, cô cùng hai con đi du lịch ở Ibiza nhưng chuyến đi không có sự xuất hiện của Pique. Ngoài ra, El Periodico tiết lộ các phụ huynh cho biết họ đã lâu không nhìn thấy Shakira - Pique cùng đưa đón con đến trường.





Bên cạnh đó, ca khúc Te Felicito được “nữ hoàng nhạc Latin” phát hành vào cuối tháng 4 vừa qua gây chú ý vì nội dung bài hát như lời đáp trả của một phụ nữ sau khi phát hiện bị bạn trai trai lừa dối tình cảm. Nhiều người tin rằng bài hát ám chỉ chuyện tình của cô với Pique.

Shakira sinh năm 1977, cô là nữ ca sĩ người Colombia được mệnh danh “nữ hoàng nhạc Latin”. Giọng ca 45 tuổi nổi tiếng khắp thế giới với các album: Pies Descalzos, Dónde Están los Ladrones?, Laundry Service, Fijación Oral, She Wolf… Theo Forbes, tính đến năm 2018, cô là nữ nghệ sĩ Latin có album bán chạy nhất mọi thời đại. Trong hơn 3 thập niên hoạt động nghệ thuật, người đẹp giành hàng loạt giải thưởng danh giá: 3 giải Grammy, 12 giải Grammy Latin, 4 giải MTV, 7 giải Billboard…

Cùng với sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ, Shakira còn nhận được sự chú ý bởi chuyện tình đẹp kéo dài 11 năm với cầu thủ Gerard Pique. Họ gặp nhau vào năm 2010 khi ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha xuất hiện trong MV Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chính thức của World Cup 2010 do nữ ca sĩ 7X thể hiện. Cặp “chị em” này nhanh chóng nảy sinh tình cảm và công khai mối quan hệ vào năm 2011. Đôi tình nhân lần lượt đón hai con trai Milan (2013) và Sasha (2015). Shakira - Pique từng được Forbes đưa vào danh sách Những cặp đôi quyền lực nhất thế giới.