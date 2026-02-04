Polar ID mới của Samsung khiến Face ID của iPhone trở nên lỗi thời

Samsung đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về bảo mật sinh trắc học trên dòng flagship Galaxy S27 Ultra với sự xuất hiện của Polar ID. Đây không chỉ là lời đáp trả dành cho Face ID của Apple, mà còn là một bước tiến vượt bậc cho phép nhận diện khuôn mặt đỉnh cao mà không cần hy sinh không gian hiển thị của màn hình.

Samsung đáp trả Apple bằng cảm biến Polar ID?

Kể từ sau khi khai tử cảm biến quét mống mắt trên dòng Galaxy S8, Samsung vẫn luôn trung thành với cảm biến vân tay dưới màn hình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Polar ID sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Khác với cơ chế lập bản đồ độ sâu 3D tốn nhiều diện tích mà Apple đang sử dụng, Polar ID tận dụng đặc tính của ánh sáng phân cực để xác thực danh tính. Hệ thống này sử dụng các thấu kính siêu cấu trúc (meta-optics) để lọc và phân tích trạng thái phân cực của ánh sáng phản xạ từ khuôn mặt người dùng.

Điện thoại Galaxy S27 Ultra sẽ có Polar ID đối đầu Face ID ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Điểm đột phá nhất của Polar ID nằm ở khả năng chống giả mạo gần như tuyệt đối. Vì các vật liệu vô cơ (như mặt nạ hay ảnh chụp) phản xạ ánh sáng với trạng thái phân cực hoàn toàn khác so với da người thật, nên việc đánh lừa hệ thống này là điều bất khả thi. Hơn nữa, nhờ kích thước linh kiện được thu nhỏ tới 50% so với Face ID, Samsung có thể duy trì thiết kế màn hình 'đục lỗ' tinh tế trên Galaxy S27 Ultra thay vì phải sử dụng cụm 'viên thuốc' cồng kềnh như đối thủ.

Về trải nghiệm thực tế, Polar ID dự kiến mang lại tốc độ mở khóa thần tốc chỉ 180 mil giây, ngang ngửa với tốc độ nhanh nhất của iPhone hiện nay. Công nghệ này cũng được tối ưu để hoạt động hoàn hảo trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, ngay cả khi người dùng đeo khẩu trang hay kính râm.

Nếu các dự báo về chi phí sản xuất thấp là chính xác, công nghệ này không chỉ dừng lại ở dòng Ultra mà sẽ sớm 'phủ sóng' xuống các phân khúc smartphone tầm trung, thiết lập một tiêu chuẩn bảo mật mới cho toàn ngành công nghiệp.