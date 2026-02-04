Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Polar ID mới của Samsung khiến Face ID của iPhone trở nên lỗi thời

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/02/2026 08:42 GMT+7

Không cần 'tai thỏ' hay 'viên thuốc', Samsung vẫn có nhận diện khuôn mặt xịn hơn Apple?

Samsung đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về bảo mật sinh trắc học trên dòng flagship Galaxy S27 Ultra với sự xuất hiện của Polar ID. Đây không chỉ là lời đáp trả dành cho Face ID của Apple, mà còn là một bước tiến vượt bậc cho phép nhận diện khuôn mặt đỉnh cao mà không cần hy sinh không gian hiển thị của màn hình.

Samsung đáp trả Apple bằng cảm biến Polar ID?

Kể từ sau khi khai tử cảm biến quét mống mắt trên dòng Galaxy S8, Samsung vẫn luôn trung thành với cảm biến vân tay dưới màn hình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Polar ID sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Khác với cơ chế lập bản đồ độ sâu 3D tốn nhiều diện tích mà Apple đang sử dụng, Polar ID tận dụng đặc tính của ánh sáng phân cực để xác thực danh tính. Hệ thống này sử dụng các thấu kính siêu cấu trúc (meta-optics) để lọc và phân tích trạng thái phân cực của ánh sáng phản xạ từ khuôn mặt người dùng.

Polar ID mới của Samsung khiến Face ID của iPhone trở nên lỗi thời - Ảnh 1.

Điện thoại Galaxy S27 Ultra sẽ có Polar ID đối đầu Face ID

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Điểm đột phá nhất của Polar ID nằm ở khả năng chống giả mạo gần như tuyệt đối. Vì các vật liệu vô cơ (như mặt nạ hay ảnh chụp) phản xạ ánh sáng với trạng thái phân cực hoàn toàn khác so với da người thật, nên việc đánh lừa hệ thống này là điều bất khả thi. Hơn nữa, nhờ kích thước linh kiện được thu nhỏ tới 50% so với Face ID, Samsung có thể duy trì thiết kế màn hình 'đục lỗ' tinh tế trên Galaxy S27 Ultra thay vì phải sử dụng cụm 'viên thuốc' cồng kềnh như đối thủ.

Về trải nghiệm thực tế, Polar ID dự kiến mang lại tốc độ mở khóa thần tốc chỉ 180 mil giây, ngang ngửa với tốc độ nhanh nhất của iPhone hiện nay. Công nghệ này cũng được tối ưu để hoạt động hoàn hảo trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, ngay cả khi người dùng đeo khẩu trang hay kính râm.

Nếu các dự báo về chi phí sản xuất thấp là chính xác, công nghệ này không chỉ dừng lại ở dòng Ultra mà sẽ sớm 'phủ sóng' xuống các phân khúc smartphone tầm trung, thiết lập một tiêu chuẩn bảo mật mới cho toàn ngành công nghiệp.

Tin liên quan

Điện thoại Samsung Galaxy được tăng cường khả năng chống trộm

Điện thoại Samsung Galaxy được tăng cường khả năng chống trộm

Samsung Galaxy sắp cập nhật bộ tính năng bảo mật khiến kẻ trộm điện thoại gặp khó.

Khám phá thêm chủ đề

Polar ID Face ID Samsung Apple Nhận diện khuôn mặt công nghệ mới Đột phá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận