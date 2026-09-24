PUBG đối mặt làn sóng tẩy chay ngày càng lớn tại Việt Nam

Phản ứng với PUBG tại Việt Nam đang vượt khỏi phạm vi người chơi và tuyển thủ. Một số hệ thống phòng máy, câu lạc bộ thể thao điện tử (esports) và doanh nghiệp bắt đầu có những động thái cụ thể, từ gỡ trò chơi khỏi máy tính đến hạn chế nhân viên tham gia.

Diễn biến mới xuất hiện sau chuỗi tranh cãi liên quan PUBG Asia Stars 2026 và quyết định kỷ luật Himass, TanVuu. Cùng thời điểm, vấn đề PUBG PC chưa được cấp phép phát hành tại Việt Nam tiếp tục được nhắc đến, tạo thêm sức ép với trò chơi của KRAFTON.

Nhiều tiệm net và câu lạc bộ esports gỡ bỏ PUBG

Win.D Gaming là một trong những hệ thống phòng máy có phản ứng mạnh. Đơn vị này thông báo xóa PUBG khỏi toàn bộ hơn 2.000 máy tính thuộc hệ thống và cho biết quyết định có hiệu lực từ ngày 24.9.

Làn sóng này cũng xuất hiện trong cộng đồng esports dành cho sinh viên. Một số câu lạc bộ thông báo tạm ngừng các hoạt động liên quan đến PUBG hoặc khuyến khích thành viên gỡ trò chơi, đồng thời bày tỏ quan điểm về cách KRAFTON xử lý những sự việc gần đây.

Nhiều phòng máy, doanh nghiệp và câu lạc bộ esports tại Việt Nam đồng loạt có động thái ngừng ủng hộ hoặc gỡ PUBG PC ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở nhóm doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng thiết bị máy tính Xgear cũng đưa ra thông báo nội bộ liên quan PUBG. Theo nội dung được công bố, nhân viên chơi PUBG trên máy tính của công ty có thể bị xử lý theo quy định nội bộ, trong khi trường hợp chơi trên thiết bị cá nhân được khuyến nghị gỡ trò chơi.

Những động thái trên nối dài phản ứng đã xuất hiện trước đó trong cộng đồng PUBG Việt Nam, khi một số tuyển thủ, streamer và người chơi công khai xóa game. Điểm khác biệt là làn sóng hiện tại đã lan sang các đơn vị vận hành phòng máy, câu lạc bộ esports và doanh nghiệp.

Anyone’s Legend chính thức kháng nghị

Anyone’s Legend - tổ chức esports quản lý của tuyển thủ Himass đã chính thức kháng nghị quyết định xử phạt Himass, đề nghị bộ phận có thẩm quyền của PUBG: BATTLEGROUNDS xem xét lại hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn và cấm tham gia các giải esports chính thức được công bố ngày 23.9.

Tổ chức này cho biết đang phối hợp với đội ngũ pháp lý và các bên liên quan để hoàn thiện hồ sơ, rà soát căn cứ và chuẩn bị những phương án cần thiết cho quy trình kháng nghị chính thức.

Anyone’s Legend công bố đơn kháng nghị án phạt và cho biết đang phối hợp đội ngũ pháp lý hoàn thiện hồ sơ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong đơn, Anyone’s Legend thừa nhận việc thu thập thông tin bên ngoài thông qua livestream khi trận đấu diễn ra là không phù hợp với tinh thần thi đấu công bằng. Tuy nhiên, tổ chức cho rằng hành vi này không tương xứng với mức xử lý vĩnh viễn, đồng thời đề nghị KRAFTON xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan.

Động thái mới cho thấy tranh cãi đã bước sang quy trình kháng nghị chính thức, thay vì chỉ dừng ở những tuyên bố phản đối. Tuy nhiên, đây vẫn là thủ tục kháng nghị quyết định kỷ luật trong hệ thống PUBG, chưa phải là một vụ kiện hay thủ tục tố tụng.

KRAFTON mất thêm hàng nghìn tỉ đồng vốn hóa

Chuỗi tranh cãi quanh tựa game PUBG diễn ra trong thời điểm KRAFTON cũng ghi nhận diễn biến không thuận lợi trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Ngày 23.9, cổ phiếu KRAFTON tiếp tục giảm trong phiên đóng cửa ở mức 198.000 won. Với mức giảm 1,98%, vốn hóa công ty mất khoảng 240 tỉ won, tương đương hơn 4.400 tỉ đồng.

Cổ phiếu KRAFTON xuống 198.000 won ngày 23.9, giữa thời điểm tranh cãi xoay quanh tựa game PUBG tiếp tục thu hút sự chú ý tại Việt Nam ẢNH: GOOGLEFINANCE

Diễn biến này xuất hiện cùng thời điểm phản ứng với PUBG lan rộng tại Việt Nam, từ người chơi đến phòng máy, câu lạc bộ esports và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có cơ sở cho thấy tranh cãi tại PUBG Asia Stars hay làn sóng tẩy chay ở Việt Nam là nguyên nhân khiến cổ phiếu KRAFTON đi xuống.

Ở Việt Nam, KRAFTON còn phải đối diện nhiều vấn đề liên quan PUBG PC. Trò chơi chưa được cấp phép phát hành, tiếng Việt không còn xuất hiện trong danh sách ngôn ngữ hỗ trợ trên Steam, trong khi lịch PUBG Vietnam Series cũng biến mất khỏi trang PUBG Esports mà chưa có giải thích chính thức.

Cùng với đơn kháng nghị của Anyone’s Legend, những diễn biến này khiến câu chuyện PUBG tại Việt Nam không còn giới hạn ở một tranh cãi tại giải đấu. Phản ứng đã lan sang cộng đồng, phòng máy, doanh nghiệp và các tổ chức esports, trong khi KRAFTON vẫn còn nhiều vấn đề cần làm rõ.