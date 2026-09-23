PUBG PC có thể bị chặn hoàn toàn tại Việt Nam

PUBG PC có thể bị chặn tại Việt Nam do chưa được cấp phép phát hành, giữa lúc trò chơi vừa trải qua nhiều biến động. Theo thông tin Thanh Niên tìm hiểu, PUBG PC hiện chưa được cấp phép phát hành tại Việt Nam. Đây là phiên bản do KRAFTON phát hành toàn cầu, khác với PUBG Mobile đã được cấp phép và có đơn vị phát hành chính thức trong nước. Người chơi Việt Nam lâu nay chủ yếu tiếp cận PUBG PC qua các nền tảng quốc tế như Steam và Epic Games Store.

Ngày 23.9, thông tin cho biết cơ quan chức năng đang xem xét phương án ngăn chặn việc cung cấp PUBG PC chưa phép tại Việt Nam. Trước đó, việc một số nhà mạng hạn chế truy cập Steam đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận trò chơi, nhưng chưa đồng nghĩa PUBG PC bị chặn hoàn toàn.

PUBG PC liên tiếp có biến động tại Việt Nam

Vấn đề giấy phép xuất hiện trong thời điểm PUBG PC liên tiếp có những thay đổi liên quan thị trường Việt Nam. Gần đây, tiếng Việt đã bị gỡ khỏi danh sách ngôn ngữ hỗ trợ trong game, trong khi lịch thi đấu của giải PUBG Vietnam Series (PVS) cũng không còn xuất hiện trên trang PUBG Esports.

Danh sách ngôn ngữ được PUBG PC hỗ trợ trên Steam hiện không còn tiếng Việt, bên cạnh 16 ngôn ngữ khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn hai của PVS dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 9, đóng vai trò trong hành trình tích lũy điểm PGC Points để các đội Việt Nam cạnh tranh suất dự PUBG Global Championship. Tuy nhiên, lịch thi đấu của khu vực Việt Nam sau đó đã biến mất khỏi hệ thống dữ liệu toàn cầu của PUBG Esports. KRAFTON chưa công bố lý do cho thay đổi này.

Diễn biến đáng chú ý bởi đầu năm 2026, KRAFTON từng công bố Việt Nam là một khu vực riêng trong hệ thống PUBG Esports, với các cấp độ PVS Scrim, PVS Cup và PVS Finals. Việc lịch PVS biến mất vì vậy đặt thêm dấu hỏi về kế hoạch thi đấu của các đội Việt Nam trong phần còn lại của mùa giải.

Lịch thi đấu PUBG Esports 2026 hiện không còn hiển thị PUBG Vietnam Series, trong khi nhiều giải khu vực khác vẫn xuất hiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những thay đổi này diễn ra gần thời điểm PUBG Asia Stars 2026 vướng tranh cãi liên quan Himass và TanVuu. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy việc gỡ lịch PVS, loại bỏ tiếng Việt hay vấn đề giấy phép phát hành có liên quan trực tiếp đến vụ việc tại giải đấu này.

Không chỉ PUBG vướng bài toán giấy phép

Trường hợp PUBG PC cũng cho thấy một vấn đề rộng hơn của thị trường game PC tại Việt Nam. Nhiều trò chơi quốc tế được người Việt tiếp cận thông qua các nền tảng xuyên biên giới nhưng chưa được cấp phép phát hành trong nước.

Dota 2là một trường hợp từng được cơ quan quản lý đề cập. Valve chưa thực hiện thủ tục để trò chơi được phê duyệt nội dung, kịch bản G1 tại Việt Nam. Trong khi đó, Steam phân phối một kho game rất lớn trực tiếp đến người dùng, trong đó có những sản phẩm như Dota 2, Counter-Strike 2 và PUBG.

Dota 2 và Counter-Strike 2 đều có cộng đồng esports lớn nhưng chưa được cấp phép phát hành chính thức tại Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều này tạo ra khác biệt cần được phân định rõ: người dùng Việt Nam có thể tải và chơi một sản phẩm quốc tế không có nghĩa sản phẩm đó đã được cấp phép phát hành tại Việt Nam. Nghĩa vụ về giấy phép trước hết gắn với hoạt động cung cấp, phát hành trò chơi của doanh nghiệp, thay vì đồng nghĩa người dùng chơi một game chưa được cấp phép là hành vi vi phạm.

Theo quy định quản lý trò chơi điện tử trên mạng, doanh nghiệp cung cấp game G1 phải đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ và từng trò chơi phải hoàn tất thủ tục để được phát hành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các nền tảng phân phối xuyên biên giới trở thành vấn đề quản lý khi đưa lượng lớn trò chơi trực tiếp đến người dùng Việt Nam.

Steam từng bị áp dụng biện pháp kỹ thuật tại Việt Nam sau khi cơ quan quản lý cho biết nền tảng này cung cấp số lượng lớn trò chơi chưa được cấp phép và không phối hợp theo yêu cầu.

Esports khó đứng ngoài câu chuyện cấp phép

Vấn đề phát hành game còn liên quan đến thể thao điện tử (esports), khi một số trò chơi quốc tế được sử dụng trong hệ thống thi đấu nhưng chưa có Quyết định phát hành tại Việt Nam.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP đề xuất cơ chế dành cho trường hợp này. Theo nội dung dự thảo, với game G1 chưa được cấp phép, đơn vị tổ chức giải phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng phục vụ thi đấu thể thao điện tử.

Quy định được đề xuất áp dụng cho các giải và hoạt động thể thao điện tử thuộc phạm vi nêu trong dự thảo, thay vì cho phép trò chơi được phát hành rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây vẫn là nội dung của dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP, chưa phải quy định đang có hiệu lực.

Trường hợp của PUBG PC cho thấy rõ sự giao nhau giữa hai vấn đề. Trò chơi đã có cộng đồng, tuyển thủ và hệ thống giải đấu tại Việt Nam trong nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép phát hành chính thức. Việc cơ quan chức năng xem xét biện pháp ngăn chặn vì thế không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người chơi, mà còn đặt ra câu hỏi về hoạt động thể thao điện tử gắn với những trò chơi chưa hoàn tất thủ tục phát hành trong nước.