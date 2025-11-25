PV Thanh Niên nơi rốn lũ miền Trung: Vừa đưa tin vừa kết nối nhân ái

Những ngày này, ở rốn lũ Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) là một cuộc chạy đua không ngừng. Anh em PV Báo Thanh Niên như: Huy Đạt, Hoài Nhân, Cao An Biên, Bá Cường, Phạm Hữu, Đức Nhật, Hữu Tú, Hải Phong… đều mang trong mình một áp lực kép: làm sao để tin tức đến bạn đọc nhanh nhất và làm sao để sự giúp đỡ đến với người dân bị thiệt hại nặng nề kịp thời nhất.

Chạy đua với dòng nước lũ và tin tức

"Trụ sở" tạm của đội PV Thanh Niên là tấm bạt, là một góc nhỏ ẩm ướt trên thùng xe tải, nơi những chiếc laptop phải gõ liên tục.

Ở đó, PV Huy Đạt, Phạm Hữu, Cao An Biên vừa kết thúc những cuộc điện thoại cuối cùng để xác minh thiệt hại ở P.Tuy Hòa, vừa vội vàng gọi cho anh em, bạn bè để kêu gọi những phần quà đầu tiên.

PV Hoài Nhân kịp thời hỗ trợ những hộ dân bị sập nhà ở xã miền núi Sơn Hòa trong đêm ẢNH: THANH NIÊN

"Tuy Hòa ngập kinh khủng. Anh em phải bám sát vào, ưu tiên tìm kiếm những hộ gia đình bị cô lập lâu ngày trước", là lời dặn dò được truyền đi qua tin nhắn của PV Huy Đạt gửi đến các đồng nghiệp trẻ cùng tác nghiệp tại Phú Yên.

Nhiệm vụ đầu tiên là đưa tin, ghi nhận cảnh báo, các con số thiệt hại và lời kêu cứu. Nhưng ngay sau khi tin bài lay động lòng người được gửi về tòa soạn, chiếc ghe cứu hộ lập tức được chất đầy lương thực.

Nụ cười của những ông bà cụ ở rốn lũ Hòa Xuân khi nhận được quà từ PV Báo Thanh Niên ẢNH: HOÀI NHÂN

PV Huy Đạt (phải) trao số tiền 1 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị sập nhà trong lũ ẢNH: CAO AN BIÊN

PV Thanh Niên lắng nghe, chia sẻ với những mất mát của những hộ dân vùng lũ ẢNH: CAO AN BIÊN

PV Thanh Niên trở thành "người giao hàng khẩn cấp" cho chính những tin bài mình vừa viết. Số tiền quyên góp của quý độc giả cả trong và ngoài nước, nhờ sự kết nối của Báo Thanh Niên đã chuyển thành gạo, mì tôm, nước uống và những phong bì tiền mặt ấm áp, mang sự động viên, chia sẻ kịp thời đến những người dân vùng lũ, đang đối mặt với hoang tàn, đổ nát...

Giọt nước mắt không dành cho nỗi sợ

PV Hoài Nhân cùng một đồng nghiệp khác nhận nhiệm vụ đi vào Tây Hòa, một vùng trũng bị chia cắt hoàn toàn. Ánh mắt người dân nơi đây không chỉ nhìn họ bằng sự mong chờ tin tức mà còn bằng sự hy vọng.

PV Huy Đạt thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ ẢNH: HOÀI NHÂN

Họ tìm thấy bà Tám, đang cố gắng vớt vát mấy bao lúa bị ngấm nước. Khi trao phần quà và tiền mặt do độc giả gửi gắm, bà Tám không hề mừng rỡ ngay lập tức.

Bà chỉ ngồi phệt xuống, che mặt khóc nức nở: "Mất hết rồi mấy chú ơi... Tưởng không ai biết tới mình nữa...".

Các PV Thanh Niên vừa tác nghiệp vừa hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng bị chia cắt do lũ lớn ẢNH: THANH NIÊN

Khoảnh khắc ấy, máy ảnh và chiếc điện thoại trong túi chống nước tạm gác lại. Các PV lúc đó không phải là người đưa tin mà là người con, người cháu đang lắng nghe và xoa dịu nỗi đau. Chính những giọt nước mắt chân thật và biết ơn đó đã trở thành động lực mạnh mẽ hơn bất cứ áp lực tin bài nào.

PV Bá Cường đang tác nghiệp tại xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ), lần theo từng nóc nhà bị đổ sập để ghi nhận cuộc sống người dân sau lũ ẢNH: B.H

Những ngày này, PV Cao An Biên và Bá Cường có lẽ là những người lấm lem bùn đất nhất. Họ không chỉ tác nghiệp ở những vùng ngập sâu, mà còn đích thân đưa các yếu phẩm bằng xe máy, bằng ghe qua những đoạn đường khó đi nhất ở Đông Hòa, Hòa Xuân.

PV Cao An Biên kể lại một câu chuyện về hai vợ chồng già bị bệnh, tài sản chỉ còn lại vài con gà mắc kẹt trên mái nhà. Sau khi đưa tin về hoàn cảnh của họ, An Biên và Bá Cường đã quay lại, không phải để phỏng vấn mà để giúp họ sửa lại tạm bợ một góc nhà và trao tận tay số tiền hỗ trợ khẩn cấp.

PV Thanh Niên ghi nhận cảnh người dân gượng dậy giữa cảnh hoang tàn, ngổn ngang sau lũ dữ ẢNH: B.H

Còn PV Hải Phong, sau nhiều ngày lặn lội giữa vùng lũ, đã buộc phải tạm dừng tác nghiệp vì chân bong gân, sưng tấy. Anh kể, những ngày vừa dầm mình trong nước lũ, vừa phụ lực lượng chức năng khuân vác nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con khiến khớp chân bị quá tải.

Sau chuyến đưa hàng cứu trợ lên tàu ra đảo Hải Minh (Gia Lai) - nơi người dân bị cô lập suốt 4 ngày không điện, không nước, Hải Phong phải dừng lại giữa chừng, tiếc nuối vì chân sưng to, không thể tiếp tục lăn xả ở hiện trường vùng ngập lụt.

PV Hải Phong (bìa phải) hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm chuyển ra đảo Hải Minh (Gia Lai) - nơi người dân đã bị cô lập 4 ngày không có điện, nước ẢNH: P.X

"Tôi chỉ ước mình đứng vững thêm chút nữa… để không phải rời bà con lúc này nhưng đôi chân không còn nghe lời nữa", PV Hải Phong nói.

Trách nhiệm của PV Thanh Niên không chỉ nằm trên mặt báo. Nó nằm ở đôi tay lấm lem, ở hành động cụ thể và ở tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ. Anh em hiểu rằng, Báo Thanh Niên không chỉ là tờ báo, mà là một nhịp cầu vững chắc của lòng nhân ái.

Người phóng viên vừa là người mang thông tin và cũng là người mang hơi ấm, chứng minh rằng sự cảm thông và hành động sẻ chia luôn phải đi song hành với sự thật và tốc độ tin tức trong nghề báo.