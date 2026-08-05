Quá nắng nóng, Nhật Bản sáng chế tủ lạnh cho người

Hình ảnh chiếc tủ lạnh dành cho người ảnh: SDRS và TRUSCO Nakayama

Mỗi lần thời tiết quá nóng bức, nhiều người hay ước có thể chui vào tủ lạnh để giải nhiệt. Giờ đây, ý tưởng đã có thể trở thành hiện thực với phát minh mới đến từ Nhật Bản, theo trang tin T3 nổi tiếng về công nghệ và thiết bị điện tử của Anh.

Có tên Do Hiemon Box, chiếc tủ lạnh làm bằng thép không gỉ cao 2,1 m, do hai công ty SDRS và TRUSCO Nakayama phối hợp sản xuất.

Bề ngoài, thiết bị trông giống máy bán hàng tự động hơn là tủ lạnh thường thấy. Mặt trước được lắp kính trong suốt và không gian bên trong vừa đủ để một người trưởng thành ngồi thoải mái.

Khi đóng cửa, tủ lạnh sẽ duy trì nhiệt độ khoảng 15 độ C, trong khi thổi luồng khí lạnh 5 độ C trực tiếp vào vùng đầu, cổ, vai và lưng người dùng.

Theo nhà sản xuất, người sử dụng sẽ bắt đầu cảm thấy mát hơn chỉ sau khoảng 5 phút. Một phiên làm mát kéo dài 10 phút có thể giúp giảm các triệu chứng do kiệt sức vì nắng nóng. Để tránh làm lạnh quá mức, tủ lạnh sẽ tự động ngắt sau 20 phút hoạt động.

Do Hiemon Box được thiết kế dành cho các công ty, nhà máy, công trường xây dựng và những nơi tổ chức sự kiện ngoài trời, nơi con người phải tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Tất nhiên, các hộ gia đình nếu muốn mua thì vẫn được.

Tủ lạnh được gắn bánh xe để dễ dàng di chuyển đến vị trí cần sử dụng, và ít tốn điện. Tuy nhiên, sản phẩm có mức giá khá cao, lên đến 1,5 triệu yen (hơn 250 triệu đồng).