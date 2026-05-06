Quà nhỏ, ý nghĩa lớn trong Tháng Công nhân

Niềm vui sau kỳ nghỉ lễ

Ngày 4.5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều công nhân tại Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam (Hà Nội) bất ngờ nhận được quà từ công đoàn: mỗi người một túi gạo ST25 khối lượng 5 kg - món quà nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn.

Công nhân Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam được tặng gạo sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: NGỌC LUÂN

Chị Trần Thị Phương Hà (bộ phận quản lý chất lượng) chia sẻ: "Chúng tôi thực sự cảm động trước sự quan tâm này. Giá trị vật chất của món quà không quá lớn nhưng ý nghĩa tinh thần lại rất sâu sắc. Nếu nhận tiền chuyển khoản có thể sẽ nhanh chóng bị quên đi. Nhưng khi xách túi gạo mang về, ai cũng hỏi han, chia sẻ, cảm giác rất ấm áp".

Theo ông Trần Ngọc Luân, Chủ tịch Công đoàn công ty, thời gian qua, đời sống người lao động còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến động giá cả thị trường. Việc hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp công nhân giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt; động viên đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn trong bối cảnh giá cả thị trường và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Quan trọng hơn, đó là sự ghi nhận những đóng góp của họ đối với doanh nghiệp, đồng thời tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây là chương trình tri ân trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2026 nhằm ghi nhận những cống hiến hết mình của đoàn viên cho sự phát triển của công ty.

"Nhiều công nhân phải căn cơ tính toán từng bữa ăn, ngay đến gạo cũng chỉ mua loại rẻ tiền. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động, chúng tôi chọn cách chăm lo gần gũi nhất với đời sống với tâm niệm "của cho không bằng cách cho".

Món quà nhỏ mang ý nghĩa đem lại bữa cơm ngon và đầm ấm nhất từ hạt gạo ST25 gửi gắm hy vọng mang lại niềm vui và sự khích lệ cho anh chị em", ông Luân bày tỏ.

Không chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm, hoạt động này còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Cũng trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Công ty CP Đầu tư quốc tế THAGACO phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức khánh thành "Nhà đại đoàn kết" cho chị Trần Thị Duyên, công nhân may thuộc Tổ May 7, Chi nhánh May Thagaco Đại Từ 2.

Với chị Duyên, đây không chỉ là một ngôi nhà mới, mà còn là niềm hy vọng, điểm tựa vững chắc giúp những người công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp.

"Tôi thật sự biết ơn vì đã nhận được sự quan tâm kịp thời từ tổ chức công đoàn. Đây là ước mơ nhiều năm của gia đình tôi. Có được căn nhà ổn định sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn", chị Duyên xúc động nói.

Đổi mới cách chăm lo

Không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất, nhiều công đoàn cơ sở đang thay đổi cách chăm lo để đáp ứng nhu cầu thực tế của người lao động.

Tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Ninh), thay vì hỗ trợ tự tổ chức picnic như trước, năm nay công đoàn dự kiến đứng ra tổ chức các chuyến dã ngoại tập trung vào cuối tuần. Mỗi người lao động tham gia sẽ được hỗ trợ khoảng 900.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết cách làm mới nhằm tăng tính gắn kết. "Năm ngoái, công đoàn công ty hỗ trợ cho người lao động đi cắm trại, picnic trong ngày từ 400.000 - 600.000 đồng/người. Người lao động tự tổ chức đi theo nhóm nhỏ 10 người sau đó về công đoàn sẽ chuyển khoản thanh toán.

Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động như vậy chưa thấy sự gắn kết, thiếu các hoạt động tập thể. Năm nay, chúng tôi muốn thay đổi để tạo không khí vui tươi, đoàn kết hơn, đặc biệt lưu lại những ảnh đẹp cho người lao động", ông Tân nói.

Trong khi đó, tại Công ty Toto Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội), hàng loạt chính sách chăm lo được triển khai đồng bộ. Ngoài việc tổ chức đại hội thể thao cho hơn 4.000 lao động, công ty còn nâng mức hỗ trợ "Bữa ăn Công đoàn" trong Tháng Công nhân lên gấp đôi.

Bà Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty Toto Việt Nam, cho biết từ ý kiến của công nhân làm việc vất vả ngày nắng nóng, công đoàn đã đề nghị công ty lắp thiết bị giảm nhiệt độ, trợ cấp nóng ở khu vực đặc thù tối đa 370.000 đồng/tháng hay tăng thêm 4 ngày nghỉ/năm.

Đồng thời, thông qua đối thoại và thương lượng, mức lương của công nhân được đảm bảo cao hơn mức tối thiểu vùng, kèm theo nhiều khoản trợ cấp khác như chuyên cần, nuôi con nhỏ, nhà ở, xăng xe.

Đáng chú ý, trước xu hướng chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), doanh nghiệp đã triển khai các khóa đào tạo AI cho đội ngũ quản lý, sau đó lan tỏa xuống người lao động.

"Chăm lo cho người lao động không chỉ là thu nhập hay phúc lợi mà còn là trang bị kỹ năng, đào tạo các kiến thức mới. Chính điều này được xem là hướng đi mới, sẽ là động lực giúp người lao động phát triển, nắm bắt kiến thức để ứng dụng vào công việc, cuộc sống, từ đó nỗ lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh", bà Hải nhấn mạnh.

Với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", Tháng Công nhân năm nay không chỉ là dịp tri ân mà còn nhằm khơi dậy tinh thần thi đua trong đội ngũ công nhân. Các phong trào sáng kiến, đổi mới sáng tạo được phát động rộng rãi. Công đoàn đóng vai trò kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp trong việc triển khai, đánh giá và khen thưởng các sáng kiến.

Từ thực tiễn triển khai, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng các chương trình phúc lợi cần được xây dựng theo hướng dài hạn, ổn định và có sự tham gia của nhiều bên.

"Phúc lợi cho người lao động không chỉ dựa vào nguồn lực công đoàn mà cần sự đóng góp từ doanh nghiệp và xã hội. Đặc biệt, khi năng suất lao động được nâng cao, nguồn lực tạo ra sẽ quay trở lại phục vụ chính người lao động", ông Hiểu nhấn mạnh.