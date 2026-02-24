Qua tết tăng cân, người trẻ kéo nhau đi gym, tập yoga cấp tốc

Tăng cân vù vù sau kỳ nghỉ tết

Về quê (ở tỉnh Thanh Hóa), ăn tết chưa được 10 ngày, Nguyễn Hoàng Phúc sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM tăng cân đến 8 kg. Trước tết, Phúc nặng 80 kg, thế nhưng sau kỳ nghỉ tết chỉ số cân nặng chạm mốc gần 88 kg, tăng gần 8 kg. “Đến hẹn lại lên, năm nào về quê là cân nặng cũng tăng vù vù”, Phúc bật cười chia sẻ.

Theo Phúc, dịp tết gia đình thường chuẩn bị rất nhiều món ăn truyền thống, chưa kể các buổi tiệc tùng liên miên, việc sử dụng đồ uống có cồn diễn ra gần như mỗi ngày khiến chàng sinh viên khó kiểm soát lượng năng lượng nạp vào cơ thể.

“Đi chúc tết nhà nào cũng được mời ăn uống. Không ăn thì ngại, mà ăn thì tăng cân”, Phúc nói.

Phúc cho biết thêm, bánh chưng chính là “thủ phạm” khiến cân nặng của Phúc tăng nhanh sau tết. “Một miếng bánh chưng đã chứa cả nghìn calo, mà đây lại là món khoái khẩu nên hầu như ngày nào mình cũng ăn”, Phúc nói.

Việc tiêu thụ liên tục các món giàu năng lượng trong nhiều ngày liền khiến cơ thể khó tránh khỏi tích mỡ. “Thật ra mình biết trước sau gì ra tết cũng tăng cân. Nhưng một năm có mấy ngày tết nên thường chọn chấp nhận. Qua tết thì bắt đầu siết cân lại để kịp chào hè”, Phúc bộc bạch.

Vừa mới nghỉ tết, vì tăng cân nhiều người trẻ bắt đầu ra phòng gym để lấy lại vóc dáng ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, Nguyễn Phương Anh (21 tuổi), quê tỉnh Ninh Bình, đang ngụ ở ngụ đường số 41, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM cho biết sau tết, đã tăng 4 kg, phần lớn tập trung ở vòng bụng.

“Kỳ nghỉ tết kéo dài, ngày ba bữa cơm mẹ nấu, món nào cũng đúng “gu” nên khó lòng kiềm chế. Bàn ăn ngày tết lại luôn đầy ắp, từ các món mặn truyền thống đến bánh mứt, đồ ngọt, khiến việc ăn uống gần như diễn ra suốt cả ngày”, Phương Anh nói.

Mỡ bụng khiến Phương Anh mặc đồ không còn tự tin như trước. “Mình stress vô cùng, cảm giác thiếu tự tin rõ rệt, đến bikini cũng không dám mặc. Vì vậy, mình quyết định đăng ký học bơi để cải thiện vóc dáng và lấy lại sự tự tin”, Phương Anh bộc bạch.

Bạn trẻ cho biết, việc tăng cân sau tết khiến họ bị stress, tự ti ẢNH: THÁI PHÚC

Tại một phòng tập thể hình trên đường Nguyễn Thái Sơn, P.Hạnh Thông, TP.HCM, nhân viên quản lý cho biết sau tết số lượng hội viên đến đăng ký tập thể hình tăng đột biến, gấp đôi, gấp ba ngày thường. “Mọi người chủ yếu đến đăng ký gói 3 tháng, đông nhất là khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ”, người này nói.

Bí quyết độ body lấy lại vóc dáng sau tăng cân

Anh Nguyễn Huy Hải, huấn luyện viên thể hình tự do, làm việc ở P.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết ngày tết, những món như bánh chưng, bánh tét, kẹo mứt hay nước ngọt luôn hiện diện trong mọi cuộc gặp gỡ, chúc tụng. Vị béo, ngọt và cảm giác ăn cho có không khí khiến nhiều người vô tình ăn nhiều hơn thường ngày.

“Phần lớn các món này chứa hàm lượng tinh bột, đường và chất béo cao, năng lượng dồn nén trong từng khẩu phần. Khi tần suất ăn tăng mà vận động lại giảm, việc cân nặng tăng vọt sau tết là điều khó tránh”, anh Hải nói.

Anh Hải cho rằng việc điên cuồng lao vào luyện tập để giảm cân nhanh chóng là hoàn toàn sai lầm. “Nhiều người nghĩ chỉ cần 1-2 tuần tập luyện là sẽ thấy cơ thể thay đổi rõ rệt, trong khi gym không phải phép màu, mà đòi hỏi ít nhất 2-3 tháng tập đều, ăn uống bài bản mới có kết quả”, anh Hải nói.

Anh Hải khuyên, nếu là người mới, nên bắt đầu từ những bài nhẹ, tập đúng kỹ thuật và duy trì đều đặn, kết hợp cùng việc ăn uống lành mạnh, đầy đủ các nhóm chất, hạn chế sử dụng các thực phẩm có chứa nhiều calo rỗng như rượu bia. “Nếu có điều kiện, hãy thuê huấn luyện viên cá nhân trong ít nhất 1 tháng đầu để xây nền đúng”, anh Hải cho hay.

Tương tự chị Trịnh Kim Trang, huấn luyện viên Yoga cá nhân, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ học viên giảm cân, ngụ ở đường Hậu Giang, P.Phú Lâm, TP.HCM, cho biết việc giảm cân cần có một mục tiêu rõ ràng và kế hoạch hợp lý.

“Trước hết, mỗi người nên xác định mức cân nặng phù hợp với thể trạng của mình, thay vì chạy theo những con số thiếu thực tế. Việc đặt mục tiêu quá khắt khe hoặc cố giảm cân trong thời gian ngắn có thể gây áp lực lên cơ thể, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe", chị Trang nói.

Chị Trang cho biết cần phải kết hợp tập luyện và ăn uống hợp lý thì mới có thể đạt hiệu quả giảm cân nhanh chóng ẢNH: THÁI PHÚC

Theo chị Trang, nguyên tắc quan trọng nhất là điều chỉnh khẩu phần theo hướng giảm dần lượng calo trong từng bữa ăn. Nên hạn chế thức ăn nhanh, đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn và các món ăn vặt nhiều năng lượng. Thay vào đó, tăng cường rau xanh và trái cây, các nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất nhưng có mật độ calo thấp, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Trong trường hợp cần thiết, có thể cân nhắc bổ sung thêm một số sản phẩm hỗ trợ như bột protein hoặc viên uống chất xơ, duy trì đều đặn khoảng 3 tháng theo hướng dẫn. “Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các nhóm chất, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, từ đó giảm cảm giác thèm ăn và việc kiểm soát cân nặng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”, chị Trang chia sẻ.

Bên cạnh đó, thay vì duy trì 3 bữa chính với khẩu phần lớn, chị Trang khuyến khích chia nhỏ thành 5 - 6 bữa trong ngày. Cách ăn này giúp ổn định mức năng lượng, hạn chế tình trạng đói cồn cào và góp phần duy trì quá trình trao đổi chất, hỗ trợ mục tiêu giảm cân bền vững.